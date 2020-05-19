В Москве более 800 пациентов с COVID-19 лечатся в Филатовской больнице

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 800 пациентов, в том числе 89 - беременные и родившие женщины, лечатся в Филатовской больнице в Москве от коронавирусной инфекции, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 19.05.20. Всего на лечении: 1329. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1260. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 804. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 89. В ОРИТ: 163. На ИВЛ: 61", - говорится в сообщении.
Он добавил, что за сутки поступили 146 пациентов, выписаны 169.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.