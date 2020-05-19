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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T11:35
https://ria.ru/20200519/1571662673.html
В Москве более 800 пациентов с COVID-19 лечатся в Филатовской больнице
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569652589_286:539:2969:2048_1036x0_80_0_0_b09a9a603ffd73d54ff544356364c481.jpg
РИА Новости

В Москве более 800 пациентов с COVID-19 лечатся в Филатовской больнице

11:35 19.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в больнице № 15 им. Филатова
Медицинский работник в больнице № 15 им. Филатова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 800 пациентов, в том числе 89 - беременные и родившие женщины, лечатся в Филатовской больнице в Москве от коронавирусной инфекции, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 19.05.20. Всего на лечении: 1329. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1260. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 804. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 89. В ОРИТ: 163. На ИВЛ: 61", - говорится в сообщении.
Он добавил, что за сутки поступили 146 пациентов, выписаны 169.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоМоскваОбщество
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