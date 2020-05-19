В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 19 мая - РИА Новости. Число заразившихся Число заразившихся коронавирусом Калининградской области превысило тысячу человек, из которых более 400 выздоровели и выписаны из стационаров, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в Калининградской области объявлены 32 случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших (инфицированных) возросло до 1010. Выписаны из стационаров 423 человека, 40 из них — за сутки", - сообщили в оперштабе.

Среди новых случаев у 16 заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у десяти в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. При обследовании контактных людей лабораторно подтверждено шесть случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции.

По данным оперштаба, всего Калининградской области с населением чуть более 1 миллиона человек 19 мая на COVID-19 обследовано 36,2 тысячи человек. Выявлено 1010 случаев заражения, 423 человека выздоровели, 18 скончались. Под медицинским наблюдением находятся 2,3 тысячи человек, в том числе 193 в условиях обсерватора.

С 12 мая в области действует обязательный масочный режим из-за распространения коронавируса - носить маски необходимо не только во всех общественных местах, но и на улице, при себе также нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Режим обязательной самоизоляции до конца месяца должны соблюдать только люди старше 65 лет или имеющие хронические заболевания. Также детям до 14 лет запрещено одним находиться на улице.