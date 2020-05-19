Коронавирус изменит привычки людей, уверены эксперты

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Представления о публичных и массовых мероприятиях после пандемии Представления о публичных и массовых мероприятиях после пандемии коронавируса изменятся, но большинство людей через полтора-два месяца перестанут их бояться и смогут вернуться к обычной жизни, соблюдая при этом меры предосторожности, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.

Эмоциональная зарядка

Доцент кафедры социологии и психологии политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент РГГУ Андрей Зверев рассказал, что непосредственное присутствие на массовом мероприятии выполняет очень важную эмоциональную функцию.

"Мы из единственных "Я" в рамках идентичности превращаемся в коллективное "Мы" … когда "Я" растворяется, и появляется коллективное "Мы", (формируется – ред.) вот это чувство сопричастности", - пояснил Зверев.

Он уточнил, что в онлайн-формате данный объединяющий эффект проявляется в меньшей степени. С его мнением согласен доцент факультета психологии МГУ имени Ломоносова Александр Рикель, который также отмечает, что "заражение эмоциями очень сложно передать в онлайне".

"Онлайн-формат прекрасен, есть очень много хороших платформ, но все-таки это вынужденная история, потому что он очень ограничен. Он ограничивает все то, что связано с эмоциональным направлением", - считает Рикель.

Эксперт добавил, что эмоции, которые человек получает на концерте, на стадионе, нельзя получить, просмотрев шоу на экране.

"Причем я не говорю, конечно же, о таких уже непсихологических вещах, как просто тактильность, как просто какие-то общие ритуалы, запахи, вкусы и те развлечения, которые мы просто не можем перенести в онлайн. Ну, например, в онлайне нельзя потанцевать с человеком", - отметил Рикель.

Сила привычки

Рикель считает, что временное отсутствие массовых мероприятий при условии постепенного спада пандемии и возвращения к прежней жизни не сильно повлияет на людей, не останется в глубине наших привычек, страхов и так далее.

"Однако, если все пойдет по наклонной, то, конечно, возможно, наше поведение раз и навсегда изменится, потому что ... сила привычек зависит от степени силы воздействия и длительности этого воздействия", - пояснил Рикель.

По его словам, всех людей по степени воздействия на них нынешней ситуации можно разделить на три группы: одни - тревожные, мнительные, которые перенесут свои новые посткарантинные привычки в будущее. "Проще говоря, эти люди будут и дальше избегать массовых мероприятий, будут стараться не касаться других людей, соблюдать социальную дистанцию и тогда, когда уже снимут эти ограничения, им будет тревожно, им будет нелегко, и вот это будет их портрет", - считает эксперт, отмечая, что данная группа малочисленна.

Вторая группа – это люди, которые уже сейчас пытаются нарушать предписания, они сразу после снятия ограничений начнут посещать массовые мероприятия, таких людей также немного. Третья группа - это большинство, которое приобретет минимальные привычки в части своей осторожности, но панику и большую тревожность испытывать не будет.

"Я надеюсь, еще раз скажу, что для большинства, 70-80-60% людей, пандемия пройдет, слабо повлияв на их вот такие жесткие базовые привычки", - заключил Рикель.

После пандемии

По мнению Зверева, после окончания пандемии люди начнут возвращаться к прежней жизни примерно через месяц-полтора.

"Постепенно, как вы понимаете, сменяется определенная информационная повестка, и люди привыкают. Поэтому, мне кажется, месяц-полтора-два будет определенным образом достаточно, чтобы, соответственно, выйти (на какое-либо публичное мероприятие – ред.)", - сказал Зверев.

Кандидат социологических наук Дмитрий Рогозин подчеркивает, что сейчас происходит кардинальное переустройство всей нашей жизни, и будущее – это совершенно другая среда.

"Тут не столько страх, не столько такое линейное представление о том, что, вот, человек теперь будет бояться заразиться чем-то от другого и поэтому будет шарахаться от него. Тут, скорее, идет речь о том, что мы (начинаем – ред.) по-другому рассматривать вот эту нашу жизнь и перестаем ее постепенно делить между онлайном и офлайном. Мы увидели, что, в общем-то, здесь различия - они не онтологические, они не существенные", - сказал Рогозин.

По его мнению, в самом ближайшем будущем, даже через год, изменится само представление о массовых мероприятиях, так как люди сейчас активно обучаются гибридным способам жизни, когда реальность становится интегрирована в Сеть.

"Поэтому, если уж строить прогнозы о том, какие будут массовые мероприятия, то более разумно думать о том, как они трансформируются, как эта массовость станет перетекать из онлайна в офлайн", - отмечает социолог.