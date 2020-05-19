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2020-05-19T11:31
https://ria.ru/20200519/1571662097.html
Апелляцию на арест красноярского бизнесмена Быкова рассмотрят 22 мая
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РИА Новости

Апелляцию на арест красноярского бизнесмена Быкова рассмотрят 22 мая

11:30 19.05.2020 (обновлено: 11:31 19.05.2020)
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© СК РФ / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время предъявления обвинения
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время предъявления обвинения
© СК РФ
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Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время предъявления обвинения. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 19 мая - РИА Новости. Красноярский краевой суд рассмотрит 22 мая апелляционную жалобу защиты на арест красноярского политика и бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства, сообщает пресс-служба суда.
Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по делу об убийстве двух жителей Красноярска - Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые, по мнению следствия, как и Быков, входили в организованную преступную группу. По данным следствия, организацией убийства занимался хороший знакомый Быкова – Владимир Татаренков, который привлек к делу членов своей банды и в настоящее время отбывает наказание. Отмечалось, что некоторое время за жертвами шла слежка, а 24 июля 1994 года Сергей Бакуров и Владимир Чучков обстреляли Наумова и Войтенко из автомата и пистолета. Суд арестовал Быкова до 4 июля. Его защита направила в суд апелляционную жалобу на арест.
Анатолий Быков
15 мая, 13:54
Бизнесмен Быков отверг показания свидетелей по делу о двойном убийстве
"Сегодня в Красноярский краевой суд поступила апелляционная жалоба адвоката Анатолия Быкова на решение Свердловского районного суда города Красноярска об избрании меры пресечения Быкову в виде заключения под стражу на срок в течение 1 месяца 26 суток до 4 июля 2020 года. Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы назначено на 10.00 22 мая 2020 года. Заседание пройдет в закрытом режиме и с присутствием подозреваемого по ВКС (видео-конференц-связи)", - говорится в сообщении.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 года условно.
Бизнесмен Анатолий Быков
15 мая, 07:34
Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова
200002
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Анатолий БыковАлександр НаумовВоздушно-космические силы РоссииКрасноярский алюминиевый заводКрасноярский краевой судКрасноярский крайКрасноярскПроисшествия
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