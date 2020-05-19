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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T11:24
https://ria.ru/20200519/1571661777.html
В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 11,3 тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:251:3194:2048_1036x0_80_0_0_367a116df7e2f00933b05f5c48715d9a.jpg
РИА Новости

В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 11,3 тысячи

11:24 19.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге превысило 11,3 тысячи, при этом выздоровели 2272 человека, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 453 новых случая заражения COVID-19.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 11 340 случаев заражения COVID-19. Умерло 95 человек. Выздоровело 2272 человек", - говорится в сообщении.
В Петербурге за последние сутки обследованы на коронавирус 13 330 человек. На карантине находится 2969 человек, из них 182 - в обсерваторе, 702 - на самоизоляции, 2085 - контактные.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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