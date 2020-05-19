В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 11,3 тысячи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге превысило 11,3 тысячи, при этом выздоровели 2272 человека, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 453 новых случая заражения COVID-19.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 11 340 случаев заражения COVID-19. Умерло 95 человек. Выздоровело 2272 человек", - говорится в сообщении.
В Петербурге за последние сутки обследованы на коронавирус 13 330 человек. На карантине находится 2969 человек, из них 182 - в обсерваторе, 702 - на самоизоляции, 2085 - контактные.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.