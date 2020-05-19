В Тверской области число излечившихся от коронавируса достигло 620

ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Число выздоровевших после коронавируса в Тверской области за сутки увеличилось на 111 и достигло 620, всего в регионе выявлен 1131 случай COVID-19, сообщает областное правительство.
За сутки в Тверской области подтверждено 19 новых случаев коронавирусной инфекции.
"Всего на настоящее время в регионе подтвержден 1131 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 111 человек. Всего 620 заболевших выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.
В настоящее время лечение проходят 500 пациентов.
Кроме того, за сутки зарегистрирован один летальный случай. "Одиннадцать человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - информируют областные власти.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.