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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T11:22
https://ria.ru/20200519/1571661595.html
В Тверской области число излечившихся от коронавируса достигло 620
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Тверской области число излечившихся от коронавируса достигло 620

11:22 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Число выздоровевших после коронавируса в Тверской области за сутки увеличилось на 111 и достигло 620, всего в регионе выявлен 1131 случай COVID-19, сообщает областное правительство.
За сутки в Тверской области подтверждено 19 новых случаев коронавирусной инфекции.
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"Всего на настоящее время в регионе подтвержден 1131 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 111 человек. Всего 620 заболевших выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.
В настоящее время лечение проходят 500 пациентов.
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Кроме того, за сутки зарегистрирован один летальный случай. "Одиннадцать человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - информируют областные власти.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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