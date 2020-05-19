Москалькова обратится к властям США в защиту прав россиянина Никитина

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится к властям США и в международные организации в защиту прав обвинённого в шпионаже россиянина Олега Никитина, находящегося восемь месяцев в американской тюрьме, нанятые адвокаты которого пропали с деньгами, сообщается в официальном аккаунте омбудсмена в Instagram

"Нет слов, чтобы выразить мое потрясение и возмущение той информацией, которую сообщила мне его супруга Наталия в ходе личного приема. За это время он потерял 30 килограмм – с 82 похудел до 53, крайне истощен и при этом страдает рядом хронических заболеваний. Содержат заключенного в буквально пыточных условиях – температура в камере всего 10 градусов, и только после вмешательства МИД РФ удалось добиться его перевода в камеру без крыс",- пишет Москалькова в Instagram аккаунте.

Уточняется, что Никитин находится в американской тюрьме более восьми месяцев. При этом полгода к россиянину не допускали консульских работников, а нанятые адвокаты пропали вместе с деньгами, которые, по информации уполномоченного, семья собрала с трудом.

"Буду обращаться к властям США и в международные организации в защиту прав Олега Никитина, и призываю российских и зарубежных коллег привлечь внимание к этому вопиющему случаю жестокого, бесчеловечного отношения к российскому гражданину, нарушениям норм международного права, принципов гуманизма и справедливости",- заключила омбудсмен