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2020-05-19T11:21
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Москалькова обратится к властям США в защиту прав россиянина Никитина
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РИА Новости

Москалькова обратится к властям США в защиту прав россиянина Никитина

11:21 19.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится к властям США и в международные организации в защиту прав обвинённого в шпионаже россиянина Олега Никитина, находящегося восемь месяцев в американской тюрьме, нанятые адвокаты которого пропали с деньгами, сообщается в официальном аккаунте омбудсмена в Instagram.
"Нет слов, чтобы выразить мое потрясение и возмущение той информацией, которую сообщила мне его супруга Наталия в ходе личного приема. За это время он потерял 30 килограмм – с 82 похудел до 53, крайне истощен и при этом страдает рядом хронических заболеваний. Содержат заключенного в буквально пыточных условиях – температура в камере всего 10 градусов, и только после вмешательства МИД РФ удалось добиться его перевода в камеру без крыс",- пишет Москалькова в Instagram аккаунте.
Уточняется, что Никитин находится в американской тюрьме более восьми месяцев. При этом полгода к россиянину не допускали консульских работников, а нанятые адвокаты пропали вместе с деньгами, которые, по информации уполномоченного, семья собрала с трудом.
"Буду обращаться к властям США и в международные организации в защиту прав Олега Никитина, и призываю российских и зарубежных коллег привлечь внимание к этому вопиющему случаю жестокого, бесчеловечного отношения к российскому гражданину, нарушениям норм международного права, принципов гуманизма и справедливости",- заключила омбудсмен
Никитин, которому, по информации обвинения, принадлежит зарегистрированная в России компания KS Engineering (KSE), подозревается в сговоре с целью отмывания денег, финансовых махинациях и попытке обойти существующие торговые ограничения.
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РоссияТатьяна МоскальковаСША
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