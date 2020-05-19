В Самарской области умерла пациентка с коронавирусом

САМАРА, 19 мая - РИА Новости. Пожилая женщина с коронавирусом скончалась в Самарской области, у нее были хронические заболевания, это 11-й летальный случай в регионе, сообщил региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Во вторник федеральный штаб проинформировал, что за сутки в России скончались 115 человек с коронавирусом, в том числе один - в Самарской области.
"Одиннадцать человек скончались, в том числе женщина 81 года, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем", - говорится в сообщении.
За сутки в Самарской области выявлено 65 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным регионального оперштаба, семь человек заразились от ранее заболевших, у 58 жителей региона COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией.
Всего в Самарской области зафиксировано 1568 случаев заболевания коронавирусом, 365 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.