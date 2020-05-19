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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T11:19
https://ria.ru/20200519/1571661406.html
В Самарской области умерла пациентка с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Самарской области умерла пациентка с коронавирусом

11:20 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
САМАРА, 19 мая - РИА Новости. Пожилая женщина с коронавирусом скончалась в Самарской области, у нее были хронические заболевания, это 11-й летальный случай в регионе, сообщил региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Во вторник федеральный штаб проинформировал, что за сутки в России скончались 115 человек с коронавирусом, в том числе один - в Самарской области.
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"Одиннадцать человек скончались, в том числе женщина 81 года, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем", - говорится в сообщении.
За сутки в Самарской области выявлено 65 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным регионального оперштаба, семь человек заразились от ранее заболевших, у 58 жителей региона COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией.
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Всего в Самарской области зафиксировано 1568 случаев заболевания коронавирусом, 365 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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