В Самарской области умерла пациентка с коронавирусом

САМАРА, 19 мая - РИА Новости. Пожилая женщина с Пожилая женщина с коронавирусом скончалась в Самарской области , у нее были хронические заболевания, это 11-й летальный случай в регионе, сообщил региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Во вторник федеральный штаб проинформировал, что за сутки в России скончались 115 человек с коронавирусом, в том числе один - в Самарской области.

"Одиннадцать человек скончались, в том числе женщина 81 года, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем", - говорится в сообщении.

За сутки в Самарской области выявлено 65 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным регионального оперштаба, семь человек заразились от ранее заболевших, у 58 жителей региона COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией.

Всего в Самарской области зафиксировано 1568 случаев заболевания коронавирусом, 365 человек выздоровели.