Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-19T23:13
https://ria.ru/20200519/1571661134.html
Власти Норвегии разрешили выкопать древний погребальный корабль викингов
https://cdn23.img.ria.ru/images/152854/71/1528547120_0:3:1036:586_1036x0_80_0_0_4cc44a728b58bb681ba19cbc6692b8f8.jpg
РИА Новости

Власти Норвегии разрешили выкопать древний погребальный корабль викингов

23:13 19.05.2020
57
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / nejron, Elenarts, biletskiy_eДревние мореплаватели
Древние мореплаватели
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / nejron, Elenarts, biletskiy_e
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Археологи получили разрешение от правительства Норвегии, чтобы достать из-под земли древний деревянный корабль викингов, который с помощью георадара был обнаружен на юге страны еще в 2018 году. На этот проект власти выделили из бюджета полтора миллиона долларов, сообщает Daily Mail.
© Фото : NIKUПогребальный 20-метровый корабль на кладбище викингов, обнаруженный на юго-востоке Норвегии
Погребальный 20-метровый корабль на кладбище викингов, обнаруженный на юго-востоке Норвегии
© Фото : NIKU
Погребальный 20-метровый корабль на кладбище викингов, обнаруженный на юго-востоке Норвегии
Ученые называют раскопки "неотложными", поскольку корпус этого уникального судна (было сооружено примерно в VIII — XIX веках) длиной около 20 метров, начал гнить из-за плесени.
По информации издания, проект возглавляет Кнут Пааше, руководитель отдела цифровой археологии в Норвежском институте культурного наследия (NIKU). Когда корабль нашли, археолог рассказал, что он мог быть последним пристанищем могущественного короля или вождя, и выполнял функцию гроба.
Пока работы запланированы на июнь этого года.
Это будет первый случай, когда такой объект будет раскопан с помощью современных технологий и полностью укомплектованной командой. Пока известно о трех сохранившихся кораблях эпохи викингов, которые обнаружили на территории Норвегии. Последний извлекли в 1904 году.
Кладбище викингов, обнаруженное на юго-востоке Норвегии
16 октября 2018, 09:40РИА Наука
В Норвегии археологи обнаружили кладбище викингов и погребальный корабль
100000
КультураНовости культурыНорвегия
Рекомендуем
В палате пациента
Медсестра в Туле вынуждена была прийти на работу в бикини
Вертолет Ми-8
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Здание посольства Российской Федерации в Германии
Посольство в Германии раскритиковало телесюжет о "советских оккупантах"
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
Врачи скорой медицинской помощи возле больницы в Коммунарке
В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
Машины противопожарной службы у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге
КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
Стрижка
Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Вертолеты Ми-8 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
При крушении военного вертолета в Подмосковье погибли три человека
Президент США Дональд Трамп
Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Лавров предрек ЕС дорогой газ из-за препятствий "Северному потоку — 2"
Президент Палестины Махмуд Аббас
Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния