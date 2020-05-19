Власти Норвегии разрешили выкопать древний погребальный корабль викингов

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Археологи получили разрешение от правительства Норвегии, чтобы достать из-под земли древний деревянный корабль викингов, который с помощью георадара был обнаружен на юге страны еще в 2018 году. На этот проект власти выделили из бюджета полтора миллиона долларов, Археологи получили разрешение от правительства Норвегии, чтобы достать из-под земли древний деревянный корабль викингов, который с помощью георадара был обнаружен на юге страны еще в 2018 году. На этот проект власти выделили из бюджета полтора миллиона долларов, сообщает Daily Mail.

© Фото : NIKU Погребальный 20-метровый корабль на кладбище викингов, обнаруженный на юго-востоке Норвегии © Фото : NIKU Погребальный 20-метровый корабль на кладбище викингов, обнаруженный на юго-востоке Норвегии

Ученые называют раскопки "неотложными", поскольку корпус этого уникального судна (было сооружено примерно в VIII — XIX веках) длиной около 20 метров, начал гнить из-за плесени.

По информации издания, проект возглавляет Кнут Пааше, руководитель отдела цифровой археологии в Норвежском институте культурного наследия (NIKU). Когда корабль нашли, археолог рассказал, что он мог быть последним пристанищем могущественного короля или вождя, и выполнял функцию гроба.

Пока работы запланированы на июнь этого года.