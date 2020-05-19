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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T11:10
https://ria.ru/20200519/1571660804.html
В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 19 тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_0:270:5184:3186_1036x0_80_0_0_882b395badafcd8b0fd330b9b5780a17.jpg
РИА Новости

В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 19 тысяч

11:10 19.05.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Польше превысило 19 тысяч, сообщает министерство здравоохранения республики.
По данным минздрава, за последний отчетный период – с вечера понедельника до утра вторника – лабораторные исследования выявили 195 новых носителей коронавируса.
Общее количество выявленных заражений составило 19 080.
За минувшую ночь в Польше скончались пять человек, зараженных коронавирусом. Общее количество жертв составляет 941.
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Скорость распространения нового коронавируса
По последним данным, в Польше из-за коронавируса госпитализированы 2490 человек, 76 645 находятся в карантине, 7903 – выздоровели.
В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны.
С 4 мая после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров, а с 18 мая – ресторанов, кафе, баров, косметических кабинетов и маникюрных салонов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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