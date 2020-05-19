В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 19 тысяч

ВАРШАВА, 19 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией Польше превысило 19 тысяч, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным минздрава, за последний отчетный период – с вечера понедельника до утра вторника – лабораторные исследования выявили 195 новых носителей коронавируса.

Общее количество выявленных заражений составило 19 080.

За минувшую ночь в Польше скончались пять человек, зараженных коронавирусом. Общее количество жертв составляет 941.

По последним данным, в Польше из-за коронавируса госпитализированы 2490 человек, 76 645 находятся в карантине, 7903 – выздоровели.

В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны.

С 4 мая после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров, а с 18 мая – ресторанов, кафе, баров, косметических кабинетов и маникюрных салонов.