В Приморье по программе переселения приехали более 430 соотечественников

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Свыше 430 соотечественников переехали в этом году в Приморье в рамках программы добровольного переселения, сообщает краевое правительство.
Программа добровольного переселения соотечественников из-за рубежа действует в Приморском крае с 2007 года. За все время в край приехали более 10 тысяч участников программы и более 6,7 тысячи членов их семей. Осенью прошлого года сообщалось, что главы восьми старообрядческих общин из Бразилии и США указом президента России получили гражданство РФ для переезда в Приморский край.
"В условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки работа по программе и прием документов соотечественников, готовых переехать в Приморье, продолжается. В этом году мы планируем принять более 1,6 тысячи соотечественников. С начала года свидетельства участников программы уже получили 213 человек. С ними в край приехали более 220 членов их семей", – говорится в сообщении.
Соотечественники могут выбрать для жизни один из 29 районов. В прошлом году этот список пополнил и Владивосток. Переехать туда могут те, кто имеет востребованную на рынке региона специальность. Переселенцам оформляют гражданство в ускоренном порядке, они могут бесплатно пройти профобучение, им компенсируют расходы за съем жилья. По данным властей, в этом году компенсацию найма получили уже 88 соотечественников.
Подъемное пособие для участников программы составляет 240 тысяч рублей на участника программы и еще 120 тысяч рублей на каждого члена его семьи. Переселенцы также могут оформить "дальневосточный гектар".
Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, была принята в 2006 году президентом Владимиром Путиным, она направлена на людей, оказавшихся после распада СССР за пределами РФ и желающих переехать в Россию. За это время в регионы Дальнего Востока переехали более 50 тысяч соотечественников.
В Приморье действует государственная программа "Содействие занятости населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Она направлена на сокращение безработицы, максимальное использование трудового потенциала местных жителей, снижение напряженности на рынке труда края, улучшение демографической ситуации в регионе за счет роста миграционного притока трудовых ресурсов, привлечение квалифицированных сотрудников для реализации инвестпроектов.