В Приморье по программе переселения приехали более 430 соотечественников

"В условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки работа по программе и прием документов соотечественников, готовых переехать в Приморье, продолжается. В этом году мы планируем принять более 1,6 тысячи соотечественников. С начала года свидетельства участников программы уже получили 213 человек. С ними в край приехали более 220 членов их семей", – говорится в сообщении.