Генпрокуратура нашла новые фейки о предназначении коронавируса

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Генпрокуратура опровергла распространяемые в Северной Осетии слухи, что COVID-19 создан для чипирования людей и "сокращения населения планеты", сообщается на сайте ГП РФ.

"Рассмотрены материалы прокуратуры республики Северная Осетия-Алания о распространении в сети интернет недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, а также причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан", - говорится в сообщении.

В ходе мониторинга данных в интернете был выявлен ряд видеозаписей. В одной из них сообщается, что "коронавирус является спецоперацией", против вируса создадут вакцину, "одновременно с которой будет проводиться чипирование". Согласно этому видео, "коронавирус введен для запугивания людей, чтобы загнать их под вакцинацию".

В другом видео автор утверждает, что "коронавирус является спектаклем, который срежиссировали руководители мегакрупных международных компаний", людям "в тело будут вшиты маленькие электронные устройства, которые взаимодействуют с сотовыми вышками". Он заявляет, что "по плану все президенты, разного рода мэры и другие чиновники будут утилизированы; в будущем система настолько хорошо будет управляться компьютерами, что такая масса людей просто лишняя".

"С учетом изложенного Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанным публикациям, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ", - говорится в сообщении.