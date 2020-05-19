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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T11:08
https://ria.ru/20200519/1571660638.html
Генпрокуратура нашла новые фейки о предназначении коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/154989/60/1549896091_165:450:3005:2047_1036x0_80_0_0_161a3c6fa9643a0db6c73b76038e15af.jpg
РИА Новости

Генпрокуратура нашла новые фейки о предназначении коронавируса

11:08 19.05.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТабличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Алексей Куденко
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Генпрокуратура опровергла распространяемые в Северной Осетии слухи, что COVID-19 создан для чипирования людей и "сокращения населения планеты", сообщается на сайте ГП РФ.
"Рассмотрены материалы прокуратуры республики Северная Осетия-Алания о распространении в сети интернет недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, а также причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан", - говорится в сообщении.
В ходе мониторинга данных в интернете был выявлен ряд видеозаписей. В одной из них сообщается, что "коронавирус является спецоперацией", против вируса создадут вакцину, "одновременно с которой будет проводиться чипирование". Согласно этому видео, "коронавирус введен для запугивания людей, чтобы загнать их под вакцинацию".
В другом видео автор утверждает, что "коронавирус является спектаклем, который срежиссировали руководители мегакрупных международных компаний", людям "в тело будут вшиты маленькие электронные устройства, которые взаимодействуют с сотовыми вышками". Он заявляет, что "по плану все президенты, разного рода мэры и другие чиновники будут утилизированы; в будущем система настолько хорошо будет управляться компьютерами, что такая масса людей просто лишняя".
Офис газеты The New York Times
14 мая, 09:36Сказано в эфире
"Уязвленное самолюбие". Политолог о фейках в США про COVID-19 в России Медиахолдинг NYT отказывается давать опровержение публикации о статистике по коронавирусу в России. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik назвал это залпами информационной войны.
"С учетом изложенного Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанным публикациям, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФ
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