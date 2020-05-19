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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T11:08
https://ria.ru/20200519/1571660595.html
В Тульской области 153 человека излечились от коронавируса за сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

В Тульской области 153 человека излечились от коронавируса за сутки

11:08 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Свыше 150 пациентов за сутки выздоровели после коронавирусной инфекции в Тульской области, общее количество победивших болезнь выросло до 842, сообщает областное правительство.
"(За сутки) 153 жителя Тулы и области выздоровели от COVID-19", - говорится в сообщении.
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Кроме того, за минувшие сутки в области зарегистрированы 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
"Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 8 человек работают в столичном регионе или прибыли из него, остальные контактировали с заболевшими", - информируют областные власти.
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Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 2637 человек, число выздоровевших достигло 842. Умерли 19 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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