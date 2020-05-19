В Тульской области 153 человека излечились от коронавируса за сутки

ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Свыше 150 пациентов за сутки выздоровели после Свыше 150 пациентов за сутки выздоровели после коронавирусной инфекции Тульской области , общее количество победивших болезнь выросло до 842, сообщает областное правительство.

"(За сутки) 153 жителя Тулы и области выздоровели от COVID-19", - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в области зарегистрированы 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

"Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 8 человек работают в столичном регионе или прибыли из него, остальные контактировали с заболевшими", - информируют областные власти.

Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 2637 человек, число выздоровевших достигло 842. Умерли 19 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.