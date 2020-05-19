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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T11:05
https://ria.ru/20200519/1571660428.html
На Украине планируют продлить карантин до 22 июня со смягчающими мерами
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571515333_0:225:3067:1950_1036x0_80_0_0_2bf0d6fab7cd88207fe0c87eca00aa16.jpg
РИА Новости

На Украине планируют продлить карантин до 22 июня со смягчающими мерами

11:05 19.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают на улице в Одессе
Горожане отдыхают на улице в Одессе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Горожане отдыхают на улице в Одессе
КИЕВ, 19 мая – РИА Новости. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что общий карантин в стране планируют продлевать до 22 июня со смягчающими мерами.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство ожидает, что третий этап ослаблений карантина можно будет запустить с 1 июня, всего запланировано пять этапов смягчения карантина.
"Сейчас мы отслеживаем динамику по Польше - наиболее похожий к нам сценарий, мы похожи по количеству тестирований. Поэтому на плато мы будем находиться. Но мы не можем учитывать сезонность. Мы не понимаем, как будет вести себя вирус летом в наших условиях. Вопрос в том, что мы говорим, что мы до 22 июня будем продлевать карантин, но он будет адаптивный со смягчающими мерами, но все будет зависеть от эпидситуации", - сказал Ляшко в эфире телеканала "1+1" во вторник.
По его словам, в случае стремительного снижения количества новых случаев заражения карантин может быть отменен и преждевременно.
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Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.
С 11 мая власти ослабили ограничительные меры. Среди прочего, в стране начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках. В Киеве ослабления ограничительных мер начали действовать с 12 мая. При этом работа общественного транспорта ограничена, им могут пользоваться граждане по спецпропускам, в том числе медики и полицейские. Следующий этап ослабления карантина запланирован с 22 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
202001
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Распространение нового коронавирусаВиктор ЛяшкоДенис ШмыгальКоронавирус COVID-19ПольшаКиевУкраинаВ мире
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