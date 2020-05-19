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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T11:01
https://ria.ru/20200519/1571660130.html
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

11:01 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 80% новых выявленных заболевших в Москве младше 65 лет, 8,5% среди них - дети, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом во вторник.
"В столице подтверждено 3 545 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 149 607 случаев коронавируса. 41,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% – от 46 до 65 лет, 10,6% - от 66 до 79 лет, еще 5,9% – старше 80 лет. Также 8,5% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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