Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

"В столице подтверждено 3 545 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 149 607 случаев коронавируса. 41,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% – от 46 до 65 лет, 10,6% - от 66 до 79 лет, еще 5,9% – старше 80 лет. Также 8,5% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.