Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 80% новых выявленных заболевших в Москве младше 65 лет, 8,5% среди них - дети, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом во вторник.
"В столице подтверждено 3 545 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 149 607 случаев коронавируса. 41,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% – от 46 до 65 лет, 10,6% - от 66 до 79 лет, еще 5,9% – старше 80 лет. Также 8,5% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.