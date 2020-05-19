Россияне поддерживают всеобщую вакцинацию от коронавируса, показал опрос

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 90% россиян поддерживают всеобщую вакцинацию от коронавируса при появлении в России вакцины с доказанной эффективностью, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Согласно результатам исследования, 91% респондентов считает, что при появлении в России вакцины от коронавируса с доказанной эффективностью следовало бы провести вакцинацию населения против коронавируса, из них 70% полагают, что это должно быть добровольно, а 21% считают, что на обязательной основе, при этом 6% уверены, что в стране не следует проводить вакцинацию населения, 3% затруднились ответить.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 мая 2020 года по заказу ООО "Октагон-Медиа". В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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