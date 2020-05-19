Россияне поддерживают всеобщую вакцинацию от коронавируса, показал опрос

Согласно результатам исследования, 91% респондентов считает, что при появлении в России вакцины от коронавируса с доказанной эффективностью следовало бы провести вакцинацию населения против коронавируса, из них 70% полагают, что это должно быть добровольно, а 21% считают, что на обязательной основе, при этом 6% уверены, что в стране не следует проводить вакцинацию населения, 3% затруднились ответить.