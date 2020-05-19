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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T11:00
https://ria.ru/20200519/1571660058.html
Россияне поддерживают всеобщую вакцинацию от коронавируса, показал опрос
https://cdn25.img.ria.ru/images/155006/86/1550068652_0:0:3086:1736_1036x0_80_0_0_714304a4f1fd7dc868a1f38404700570.jpg
РИА Новости

Россияне поддерживают всеобщую вакцинацию от коронавируса, показал опрос

11:00 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медсестра в прививочном кабинете . Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 90% россиян поддерживают всеобщую вакцинацию от коронавируса при появлении в России вакцины с доказанной эффективностью, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Согласно результатам исследования, 91% респондентов считает, что при появлении в России вакцины от коронавируса с доказанной эффективностью следовало бы провести вакцинацию населения против коронавируса, из них 70% полагают, что это должно быть добровольно, а 21% считают, что на обязательной основе, при этом 6% уверены, что в стране не следует проводить вакцинацию населения, 3% затруднились ответить.
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Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 мая 2020 года по заказу ООО "Октагон-Медиа". В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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