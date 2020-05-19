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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T15:41
https://ria.ru/20200519/1571659992.html
Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом. Трансляция
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РИА Новости
Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом. Трансляция
Владимир Путин проводит совещание с главами регионов по вопросу выплат медицинским работникам в условиях пандемии коронавируса.
2020-05-19T14:49
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=28529787&type=mp4
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Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом. Трансляция

14:49 19.05.2020 (обновлено: 15:41 19.05.2020)
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Владимир Путин проводит совещание с главами регионов по вопросу выплат медицинским работникам в условиях пандемии коронавируса.
Восьмого апреля президент Путин поручил установить спецнадбавки медработникам. Так, для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи получают выплату в 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей.
Из бюджета на эти цели регионам выделили 41,8 миллиарда рублей и еще более десяти миллиардов — федеральным учреждениям.
На минувшей неделе президент обратил внимание, что деньги получили менее половины медработников, хотя средства в регионы поступили.
Также он призвал не "разводить бюрократическую канитель", не считать "какие-то часы", а выплачивать деньги за работу с коронавирусными больными.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
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