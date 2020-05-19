Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом. Трансляция

Владимир Путин проводит совещание с главами регионов по вопросу выплат медицинским работникам в условиях пандемии коронавируса.

Восьмого апреля президент Путин поручил установить спецнадбавки медработникам. Так, для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи получают выплату в 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей.

Из бюджета на эти цели регионам выделили 41,8 миллиарда рублей и еще более десяти миллиардов — федеральным учреждениям.

На минувшей неделе президент обратил внимание, что деньги получили менее половины медработников, хотя средства в регионы поступили.

Также он призвал не "разводить бюрократическую канитель", не считать "какие-то часы", а выплачивать деньги за работу с коронавирусными больными.