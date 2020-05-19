Минтруд разберется, есть ли проблемы с оформлением больничных листов

"Если листок нетрудоспособности есть, он, безусловно, будет оплачен. Это в любом случае. Распространение временного порядка на более ранние периоды - тогда нам сейчас надо посмотреть, есть ли тут проблема, насколько она масштабна, почему у людей нет доступа к оформлению этих документов. Соответственно, у нас есть возможность не то что задним числом, а за прошлые периоды при подтверждении медицинской документацией, соответственно, оформления этих документов. Пожалуйста, приводите конкретные примеры в этой части, мы будем с этим разбираться", - рассказал Вовченко на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.