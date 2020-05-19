Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T15:16
https://ria.ru/20200519/1571659963.html
Минтруд разберется, есть ли проблемы с оформлением больничных листов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838820_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_5e4b96aa7765935426c11b7ad366ecc9.jpg
РИА Новости

Минтруд разберется, есть ли проблемы с оформлением больничных листов

10:59 19.05.2020 (обновлено: 15:16 19.05.2020)
7795
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Минтруд РФ разберется, есть ли проблемы с оформлением больничных листов в период эпидемии коронавируса, сообщил первый заместитель министра Алексей Вовченко.
"Если листок нетрудоспособности есть, он, безусловно, будет оплачен. Это в любом случае. Распространение временного порядка на более ранние периоды - тогда нам сейчас надо посмотреть, есть ли тут проблема, насколько она масштабна, почему у людей нет доступа к оформлению этих документов. Соответственно, у нас есть возможность не то что задним числом, а за прошлые периоды при подтверждении медицинской документацией, соответственно, оформления этих документов. Пожалуйста, приводите конкретные примеры в этой части, мы будем с этим разбираться", - рассказал Вовченко на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медсестра заполняет больничный лист
6 мая, 15:45Распространение нового коронавируса
Россиянам старше 65 лет выплатили по больничным 16 миллиардов рублей
320008
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ВовченкоОбщество
Рекомендуем
Пожилой мужчина
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
Уссурийск
Сотрудница аппарата гордумы Уссурийска обвинила депутата в избиении
Медицинский работник
В Москве выявили 3545 случаев заражения коронавирусом
Медсестра в прививочном кабинете
Россияне поддерживают всеобщую вакцинацию от коронавируса, показал опрос
Президент РФ Владимир Путин
Путин обратился к российским евреям в День спасения и освобождения
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Инфекционисты оценили влияние майских выходных на заболеваемость COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Взятка. Архивное фото.
В "Ростехе" заявили о попытке подкупа работников производящего ИВЛ завода
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Наталья Поклонская
Поклонская назвала журналиста Гордона "спецагентом" СБУ
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс на XI Гайдаровском форуме
Чубайс сравнил нефть со сдохшей лошадью
Медицинская сестра делает укол ребенку в детской поликлинике
Прививка БЦЖ не защищает от коронавируса, считают ученые
Президент США Дональд Трамп
Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии
Отправка детей в детский лагерь
В Минпросвещения рассказали об организации детского отдыха
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния