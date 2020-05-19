Условно осужденный блогер Жуков снова пожаловался в ЕСПЧ

"Жалоба в ЕСПЧ была направлена по почте. В ней Жуков указал, что его уголовное преследование и последующий приговор были политически мотивированными, инициированными из-за его политических высказываний и критики власти", - сообщил собеседник агентства.

Таким образом, отметил он, приговор суда можно расценивать как нарушение статьи 18 Европейской конвенции ("Пределы использования ограничений в отношении прав").

До этого Жуков уже обращался в ЕСПЧ, но по другим основаниям – с жалобой на нарушение статей конвенции "право на справедливое судебное разбирательство" и "свобода выражения мнения".

Жуков - студент факультета социальных наук Высшей школы экономики и видеоблогер. Он был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве . Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.