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2020-05-19T10:58
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Условно осужденный блогер Жуков снова пожаловался в ЕСПЧ
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РИА Новости

Условно осужденный блогер Жуков снова пожаловался в ЕСПЧ

10:58 19.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБлогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Студент ВШЭ и блогер Егор Жуков, условно осужденный за призывы к экстремизму через YouTube, снова пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), рассказал РИА Новости глава международной практики "Агоры" Кирилл Коротеев.
"Жалоба в ЕСПЧ была направлена по почте. В ней Жуков указал, что его уголовное преследование и последующий приговор были политически мотивированными, инициированными из-за его политических высказываний и критики власти", - сообщил собеседник агентства.
Таким образом, отметил он, приговор суда можно расценивать как нарушение статьи 18 Европейской конвенции ("Пределы использования ограничений в отношении прав").
До этого Жуков уже обращался в ЕСПЧ, но по другим основаниям – с жалобой на нарушение статей конвенции "право на справедливое судебное разбирательство" и "свобода выражения мнения".
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Жуков - студент факультета социальных наук Высшей школы экономики и видеоблогер. Он был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.
В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом ФСБ. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.
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РоссияЕгор ЖуковЕвропейский суд по правам человека
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