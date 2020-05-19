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2020-05-19T11:11
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В Московском метро сообщили о снижении продаж масок и перчаток
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РИА Новости

В Московском метро сообщили о снижении продаж масок и перчаток

10:56 19.05.2020 (обновлено: 11:11 19.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок в автомате, установленном на станции Московского метрополитена
Продажа медицинских масок в автомате, установленном на станции Московского метрополитена
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Продажа медицинских масок в автомате, установленном на станции Московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Продажи масок и перчаток в метро Москвы снизились на более чем 60% в сравнении с первым днем масочно-перчаточного режима, так как большинство пассажиров готовятся и покупают средства защиты заранее, сообщает пресс-служба московского метрополитена.
"Продажи масок и перчаток в метрополитене снизились на более чем 60% в сравнении с первым днем обязательного ношения средств защиты. Это связано с увеличением числа пассажиров, заранее готовящихся и приобретающих маски с перчатками до входа в метро", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что количество точек продаж продолжает планомерно увеличиваться, например, за счет расширения ассортимента вендинговых автоматов.
"На текущий момент количество точек продаж средств индивидуальной защиты в метрополитене продолжает расти, но мы видим тенденцию по снижению спроса на них. Это говорит о сознательности горожан, которые соблюдают предписанные меры профилактики и приходят в метро уже в маске и перчатках. Как медик, хочу ещё раз отметить важность их одновременного ношения. Это позволяет усилить эффективность мер, принимаемых в городском транспорте для профилактики коронавируса", – рассказала главный врач, начальник Медицинской службы московского метрополитена Вера Жельвис.
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Отмечается, что показатели продаж масок и перчаток в метро ежедневно демонстрируют снижение спроса на них со стороны пассажиров. Например, 12 мая суммарно было продано около 66 тысяч средств защиты, 15 мая – около 33 тысяч, а 18 мая – уже около 25 тысяч, что на 62% меньше, чем в первый день режима обязательного ношения масок и перчаток в транспорте.
"Наличие масок и перчаток у пассажиров проверяют в три этапа. Сначала пассажиров проверяют контролеры ГКУ "Организатор перевозок", после чего осуществляется проверка посредством видеонаблюдения. Также соблюдение правил обеспечивают сотрудники полиции, которые в постоянном режиме проводят рейды на станциях и в переходах", - добавили в пресс-службе.
В пресс-службе напомнили, что в метрополитене купить маски и перчатки можно на каждой станции в кассах. Медицинскую маску можно приобрести за 30 рублей, перчатки за 20 рублей, а набор из маски и перчаток – за 50 рублей. Кроме того, средства защиты продаются также в торговых павильонах и вендинговых автоматах. Точек продаж в метрополитене уже больше тысячи, а с учетом касс пригородного сообщения для пассажиров работает около полутора тысяч точек.
С 12 мая в общественном транспорте Москвы обязательно нужно быть в маске и перчатках. За нарушение установлен штраф 5 тысяч рублей, появление только в маске или только в перчатках также считается нарушением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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