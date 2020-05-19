В Тамбовской области выявили 85 новых случаев коронавируса

ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Пациенты в возрасте от трех до 87 лет оказались оказались среди 85 новых заболевших Пациенты в возрасте от трех до 87 лет оказались оказались среди 85 новых заболевших коронавирусной инфекцией Тамбовской области , общее число заболевших в регионе превысило 2 тысячи, сообщила во вторник обладминистрация.

"Восемьдесят пять новых случаев сегодня. Из них: 32 мужчины, 42 женщины, 11 детей (девочки 3, 5, 5, 13, 14, 16 лет, мальчики 3, 4, 10, 15, 16 лет). Возраст взрослых от 20 до 87 лет", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что среди новых пациентов прибывших из других регионов нет, все контактировали с больными из других регионов.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 2069 (579 из них выздоровели: 260 выписаны из стационара, 319 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 5)", - говорится в сообщении.

На данный момент госпитализированы 460 человек, у 323 диагноз подтвержден, 11 - с подозрением, у четырех - анализ отрицательный, у 122 анализы в работе, из госпитализированных у 208 человек пневмония.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 3146 (из них подтверждённых случаев - 1162, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 4638. Выписано из больниц – 562. Всего обследованных лиц - 8806", - сообщает обладминистрация.