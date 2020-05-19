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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T10:56
https://ria.ru/20200519/1571659758.html
В Тамбовской области выявили 85 новых случаев коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области выявили 85 новых случаев коронавируса

10:56 19.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Пациенты в возрасте от трех до 87 лет оказались оказались среди 85 новых заболевших коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, общее число заболевших в регионе превысило 2 тысячи, сообщила во вторник обладминистрация.
"Восемьдесят пять новых случаев сегодня. Из них: 32 мужчины, 42 женщины, 11 детей (девочки 3, 5, 5, 13, 14, 16 лет, мальчики 3, 4, 10, 15, 16 лет). Возраст взрослых от 20 до 87 лет", - говорится в сообщении.
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Власти отмечают, что среди новых пациентов прибывших из других регионов нет, все контактировали с больными из других регионов.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 2069 (579 из них выздоровели: 260 выписаны из стационара, 319 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 5)", - говорится в сообщении.
На данный момент госпитализированы 460 человек, у 323 диагноз подтвержден, 11 - с подозрением, у четырех - анализ отрицательный, у 122 анализы в работе, из госпитализированных у 208 человек пневмония.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 3146 (из них подтверждённых случаев - 1162, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 4638. Выписано из больниц – 562. Всего обследованных лиц - 8806", - сообщает обладминистрация.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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