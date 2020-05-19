В 13 округах Подмосковья выявлены случаи бешенства животных

"В Подмосковье отмечается снижение количества неблагополучных городских округов по бешенству. За пять месяцев текущего года случаи зарегистрированы в 13 муниципальных образованиях региона, что на восемь меньше чем в прошлом году", - сказал Разин.

"С начала года было зафиксировано 42 случая бешенства как диких, так и домашних животных, это небольшое, но снижение по сравнению с прошлогодними показателями. А вот по отношению к 2018 году на сегодняшний день случаев бешенства животных в области зарегистрировано на 50% меньше", - добавил собеседник агентства.