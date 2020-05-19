Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-05-19T10:52
https://ria.ru/20200519/1571659521.html
В 13 округах Подмосковья выявлены случаи бешенства животных
https://cdn23.img.ria.ru/images/37336/09/373360986_0:197:3001:1885_1036x0_80_0_0_c1a352893405db11f25c6f025fc742c3.jpg
РИА Новости

В 13 округах Подмосковья выявлены случаи бешенства животных

10:52 19.05.2020
3535
© РИА Новости / Сергей Ермохин / Перейти в фотобанкМероприятия по отлову, вакцинации, стерилизации и возврату на прежнее место бездомных собак в Санкт-Петербурге
Мероприятия по отлову, вакцинации, стерилизации и возврату на прежнее место бездомных собак в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Сергей Ермохин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Случаи бешенства животных в 2020 зафиксированы в 13 городских округах Московской области, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства Андрей Разин.
"В Подмосковье отмечается снижение количества неблагополучных городских округов по бешенству. За пять месяцев текущего года случаи зарегистрированы в 13 муниципальных образованиях региона, что на восемь меньше чем в прошлом году", - сказал Разин.
По его словам наибольшое количество случаев бешенства животных зарегистрировано в таких городских округах как Домодедово, Лотошино и Луховицы.
Лисенок на территории Приморского океанариума на острове Русском
11 мая, 08:00Хорошие новости
Ветеринары будут бороться с бешенством с помощью авиации
"С начала года было зафиксировано 42 случая бешенства как диких, так и домашних животных, это небольшое, но снижение по сравнению с прошлогодними показателями. А вот по отношению к 2018 году на сегодняшний день случаев бешенства животных в области зарегистрировано на 50% меньше", - добавил собеседник агентства.
100001
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяАндрей РазинМосковская область (Подмосковье)Случаи бешенства в Москве и Подмосковье
Рекомендуем
Медицинский работник
В Москве выявили 3545 случаев заражения коронавирусом
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полицейские нашли мать задушенного в Коломне ребенка
Пассажиры на станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Тушино в Москве
В Подмосковье с понедельника выходят на работу 350-500 тысяч человек
Президент США Дональд Трамп
Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии
Автомобили скорой помощи у Республиканского центра инфекционных болезней в Махачкале
В Дагестан выдвинулась спецтехника МЧС из Ростова и Ногинска
Наталья Поклонская
СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
Самолет в небе
В AmCham рассказали о слухах о возобновлении авиарейсов между РФ и США
Президент РФ Владимир Путин
Путин обратился к российским евреям в День спасения и освобождения
Медсестра в прививочном кабинете
В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
Пожилой мужчина
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
Диетолог: Надо привыкнуть думать о том, что ты ешь
Ученые выяснили, какие продукты полезны для сердца
Автомобили Toyota Camry
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Сотрудник ресторана возле таблички Теперь открыто в Сан-Антонио
Чем политики заплатят за карантин?
Фитнес-браслет
Эксперт рассказал, насколько точны показания фитнес-браслетов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния