ВЦИОМ: почти 60% россиян потенциально готовы сделать прививку от COVID-19

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Почти 60% россиян потенциально готовы сделать прививку против Почти 60% россиян потенциально готовы сделать прививку против коронавируса себе или членам семьи, если бы в России появилась такая вакцина, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ

По результатам исследования, 59% граждан в разной степени хотели бы сделать прививку от коронавируса, если бы в России появилась такая вакцина, 35% - не хотели бы, 6% затруднились ответить.

Как указано в опросе, среди тех, кто готов сделать прививку от коронавируса, 47% опрошенных предпочли бы вакцину российского производства, 12% - иностранного, а для 37% это не важно.

Также уточняется, что 61% россиян не делали себе или членам своей семьи прививку от гриппа, 38% делали.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 мая 2020 года по заказу ООО "Октагон-Медиа". В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.