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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T10:52
https://ria.ru/20200519/1571659487.html
ВЦИОМ: почти 60% россиян потенциально готовы сделать прививку от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571390525_0:1:1999:1125_1036x0_80_0_0_9b929fce9ec301c40ce1a2a3a9205974.jpg
РИА Новости

ВЦИОМ: почти 60% россиян потенциально готовы сделать прививку от COVID-19

10:52 19.05.2020
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© Depositphotos / photography33Прививка
Прививка
© Depositphotos / photography33
Прививка. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Почти 60% россиян потенциально готовы сделать прививку против коронавируса себе или членам семьи, если бы в России появилась такая вакцина, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По результатам исследования, 59% граждан в разной степени хотели бы сделать прививку от коронавируса, если бы в России появилась такая вакцина, 35% - не хотели бы, 6% затруднились ответить.
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Как указано в опросе, среди тех, кто готов сделать прививку от коронавируса, 47% опрошенных предпочли бы вакцину российского производства, 12% - иностранного, а для 37% это не важно.
Также уточняется, что 61% россиян не делали себе или членам своей семьи прививку от гриппа, 38% делали.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 мая 2020 года по заказу ООО "Октагон-Медиа". В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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