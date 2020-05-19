У ряда сотрудников прокуратуры Саратовской области выявили коронавирус

САРАТОВ, 19 мая - РИА Новости. Несколько сотрудников прокуратуры Несколько сотрудников прокуратуры Саратовской области заболели коронавирусной инфекцией , заболевание протекает в легкой форме, сообщило во вторник надзорное ведомство региона.

Всего в области лабораторно подтверждены 1980 случаев заражения коронавирусом, в том числе 109 за последние сутки. Скончались 39 пациентов с COVID-19, выздоровели 518.

"Согласно поступившим результатам лабораторного исследования, у нескольких работников аппарата прокуратуры Саратовской области выявлена коронавирусная инфекция. В настоящее время они находятся на амбулаторном лечении, заболевание протекает в легкой форме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ситуация взята под контроль, в здании областной прокуратуры проводятся противоэпидемические мероприятия, контактировавшие с заболевшими изолированы и находятся на карантине.