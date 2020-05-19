Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T10:49
https://ria.ru/20200519/1571659321.html
У ряда сотрудников прокуратуры Саратовской области выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

У ряда сотрудников прокуратуры Саратовской области выявили коронавирус

10:49 19.05.2020
211
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 19 мая - РИА Новости. Несколько сотрудников прокуратуры Саратовской области заболели коронавирусной инфекцией, заболевание протекает в легкой форме, сообщило во вторник надзорное ведомство региона.
Всего в области лабораторно подтверждены 1980 случаев заражения коронавирусом, в том числе 109 за последние сутки. Скончались 39 пациентов с COVID-19, выздоровели 518.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
"Согласно поступившим результатам лабораторного исследования, у нескольких работников аппарата прокуратуры Саратовской области выявлена коронавирусная инфекция. В настоящее время они находятся на амбулаторном лечении, заболевание протекает в легкой форме", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ситуация взята под контроль, в здании областной прокуратуры проводятся противоэпидемические мероприятия, контактировавшие с заболевшими изолированы и находятся на карантине.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
501000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСаратовская область
Рекомендуем
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
В Саратовской области умер 12-й пациент с коронавирусом
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
Условно осужденный блогер Жуков снова пожаловался в ЕСПЧ
Саратов
В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом
Пожарный
В Иркутской области вспыхнул крупный пожар на предприятии
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся 272 пациента с коронавирусом
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Заседание Совета Федерации РФ
Комитеты СФ рекомендовали назначить Разинкина заместителем генпрокурора
Палата интенсивной терапии в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией
Число пациентов в COVID-госпиталях Саратовской области превысило тысячу
Театральный режиссер Владимир Голуб
Умер театральный режиссер Владимир Голуб
Тестирование на коронавирус
В Тамбовской области выявили 85 новых случаев коронавируса
Семинский перевал
Республика Алтай разработает меры для постепенного открытия турбаз
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Глава Ленинградской области рассказал, когда заработают детсады
Врач поликлиники №1 Владивостока подписывает пробирку с образцом, взятым со слизистой носа пациента для тестирования на коронавирус
В Саратове у пациентки с COVID-19 родилась зараженная коронавирусом дочь
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Инфекционисты оценили влияние майских выходных на заболеваемость COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния