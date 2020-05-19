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2020-05-19T10:49
https://ria.ru/20200519/1571659250.html
На вебинаре SputnikPro обсудят, как делать популярное видео для соцсетей
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РИА Новости

На вебинаре SputnikPro обсудят, как делать популярное видео для соцсетей

10:49 19.05.2020
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© RuptlyГлавный редактор русскоязычной версии сайта Ruptly Мария Дьяконова
Главный редактор русскоязычной версии сайта Ruptly Мария Дьяконова
© Ruptly
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий журналистской программы SputnikPro. В пятницу, 22 мая, в 13.00 мск состоится вебинар на тему "Как легко и правильно делать видео для соцсетей и новостных порталов и получать аудиторию" с участием главного редактора русскоязычной версии сайта Ruptly Марии Дьяконовой.
Ruptly — российское агентство, предоставляющее новостные видеоматериалы по подписке. Основано 4 апреля 2013 года как часть сети RT. За минувшие семь лет его клиентами стали более 1200 медиакомпаний в 106 странах мира. В среднем Ruptly производит 1200 видео и 300 часов прямых трансляций в месяц. Корреспондентская сеть агентства насчитывает около 3000 журналистов во всех регионах России и в более чем 100 государствах от Японии до Венесуэлы. Главный офис расположен в Берлине.
Мария Дьяконова работает в Ruptly с 2015 года. Была продюсером, журналистом и ведущей соцсетей берлинской редакции. C 2020 работает в московском офисе. На своем мастер-классе она расскажет, как журналисты агентства создают яркие, запоминающиеся видеоролики. Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно по ссылке.
Студия международного информационного агентства и радио Sputnik
15 мая, 11:18
Sputnik открыл редакционный центр в Ханое
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На вебинарах обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
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29 апреля, 10:22
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Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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