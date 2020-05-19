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Истории.doc
Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.
2020-05-19T14:08
https://ria.ru/20200519/1571659186.html
"Истории.doc": любовь в лагерях ГУЛАГа
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571674283_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_98b1b87837c4845905287a985355865b.jpg
РИА Новости

"Истории.doc": любовь в лагерях ГУЛАГа

14:00 19.05.2020 (обновлено: 14:08 19.05.2020)
2887
Истории.doc
"Истории.doc": любовь в лагерях ГУЛАГа
Вчера, 14:00
В лагерях ГУЛАГа было запрещено собирать ягоды в лесу, запрещено входить в барак, где жили представители противоположного пола, запрещено есть вилкой. Но нельзя запретить любить. Здесь дети и родители, мужчины и женщины писали друг другу трогательные письма, собирали посылки, ревновали, страдали от разлуки и… рожали детей.
Любить, находясь в ГУЛАГе, — означало сражаться. Сражаться с бюрократией, с установленными правилами поведения, с чувством собственного достоинства и совестью. Но еще это означало быть способным сражаться: ежедневно находить в себе силы и надежду.
Статистика дает цифры по количеству заключенных, гендерному и национальному составу, по смертности. Но нет такой статистики, которая показывала бы количество любящих. Зато есть письма и воспоминания лагерников, которые говорят сами за себя.
Эпизод подготовлен при поддержке Музея истории ГУЛАГа.
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Эпизод подготовила Ксения Драницина
Голос эпизода Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
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