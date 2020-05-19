В ДНР заявили о 21 нарушении перемирия силовиками за сутки

В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о семи нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 69 мин и снарядов калибрами 82, 120 и 122 миллиметра, при обстрелах также применялись стрелковое вооружение и гранатометы. В зоне обстрела оказались восемь населенных пунктов.