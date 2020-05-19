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2020-05-19T10:46
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В ДНР заявили о 21 нарушении перемирия силовиками за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили о 21 нарушении перемирия силовиками за сутки

10:46 19.05.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские силовики 21 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о семи нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) составило 21 раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 69 мин и снарядов калибрами 82, 120 и 122 миллиметра, при обстрелах также применялись стрелковое вооружение и гранатометы. В зоне обстрела оказались восемь населенных пунктов.
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