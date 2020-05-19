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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T14:11
https://ria.ru/20200519/1571658809.html
В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/155006/86/1550068652_0:0:3086:1736_1036x0_80_0_0_714304a4f1fd7dc868a1f38404700570.jpg
РИА Новости

В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса

10:42 19.05.2020 (обновлено: 14:11 19.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Министерство здравоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что эпидемия COVID-19 и так дает большую нагрузку на иммунитет.

"Все прививки являются определенным воздействием на иммунную систему человека. Реакция в этот период именно вируса COVID-19 на организм весьма проблематична", — сказал Гриднев на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Вирусы выходят на первое место по угрозам для здоровья населения, поэтому важнейшим этапом профилактики коронавируса будет вакцина от него, над которой сейчас работают ученые, добавил заместитель министра. А решения по национальному календарю прививок примут уже при подготовке препарата от COVID-19.
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"Если будут внесены предложения по изменению календаря прививок, конечно, мы со своей стороны сделаем все необходимое", — добавила руководитель секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой Елена Рыжова, отметив, что после пандемии люди будут жить "немного в другом мире" и станут иначе относиться к своему здоровью, в том числе в вопросе иммунопрофилактики.
Помощник Гриднева в комментарии для РИА Новости уточнил, что решение о приостановке вакцинации детей будут принимать региональные власти.
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Распространение коронавирусной инфекции

В России число заболевших COVID-19 за весь период превысило 299 тысяч. Более 76 тысяч пациентов выздоровели, 2837 скончались. Всего в мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились минимум 4,6 миллиона человек, порядка 318 тысяч погибли.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, на второй строчке находится Россия. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Бразилия, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Популярные комментарии
Минздрав приостановил и записи к врачам. К специалистам попасть-целая проблема. У нас же борьба с короной, зачем нам лечить другие болезни... Правда?
19 мая, 11:11
Я В ТАНКЕ
79003110
надо сначала на депутатах проверить вакцину, если что новых выберем... и так делать постоянно
19 мая, 11:53
Валерий Смирнов
6330003
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