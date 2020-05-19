В больнице в Коммунарке лечатся 272 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 270 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 48 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 14 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении состоят 272 пациента. У 43% из них подтвержден коронавирус. В ОРИТ находятся 48 пациентов, из них 14 человек - на ИВЛ, на экстракорпоральной мембранной оксигенации - один пациент.
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