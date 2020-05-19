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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T10:41
https://ria.ru/20200519/1571658760.html
В больнице в Коммунарке лечатся 272 пациента с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570888459_0:347:2969:2017_1036x0_80_0_0_409e0041780f82227b69cd66e8c1b7fc.jpg
РИА Новости

В больнице в Коммунарке лечатся 272 пациента с коронавирусом

10:41 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 270 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 48 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 14 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении состоят 272 пациента. У 43% из них подтвержден коронавирус. В ОРИТ находятся 48 пациентов, из них 14 человек - на ИВЛ, на экстракорпоральной мембранной оксигенации - один пациент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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