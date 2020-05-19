Инфекционисты оценили влияние майских выходных на заболеваемость COVID-19

Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Инфекционисты рассказали, как соблюдение режима самоизоляции на майских праздниках повлияло на заболеваемость коронавирусом.

Так, по мнению вирусолога, сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна , статистика указывает на то, что значительная часть людей соблюдала самоизоляцию, но при этом не обошлось без нарушений.

"Мы имеем достаточно высокий уровень заражения — это нарушения, которые были на майские праздники. Заболевание начинается примерно через неделю после того, как люди дали себе волю", — заявил он в комментарии РБК.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов считает, что количество инфицированных еще может увеличиться.

"У нас в стране в среднем получается двухнедельный срок для проявления заболевания", — сказал он.

При этом вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев напомнил, что выявление новых заразившихся — это многофакторный механизм, на который в том числе повлияло увеличение числа проводимых тестов.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом достигло почти 300 тысяч, 2837 человек скончались, более 76 тысяч вылечились.

Россиян попросили во время эпидемии не выходить из дома без крайней необходимости. Во многих регионах действует пропускной режим, в некоторых необходимо носить маски в общественных местах.