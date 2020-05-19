В Москве сильный ветер повалил 33 дерева

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сильный ветер в Москве повалил 33 дерева, пострадавших нет, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.
"В городе зафиксировано 33 случая падения деревьев из-за сильного ветра, больше всего - в Юго-Восточном, Западном и Северном административных округах. К счастью, пострадавших нет", - отметили в ведомстве.
В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что оперативными службами были приняты меры по ликвидации последствий непогоды. Так, для работы привлекалось более 30 единиц техники и 130 специалистов комплекса.