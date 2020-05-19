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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T10:38
https://ria.ru/20200519/1571658419.html
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 5921 человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571451162_0:141:3142:1908_1036x0_80_0_0_477745a26f2bb9ed9e7e14293e6788dc.jpg
РИА Новости

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 5921 человек

10:38 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава РФ в инфекционном корпусе
Сотрудники ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в инфекционном корпусе
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. За сутки после коронавируса в России выписано 5 921 человек, всего выписаны 76 130, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.
"За последние сутки выписано 5 921 человек... За весь период выписано 76 130", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве за сутки выписаны 2583 человека, 253 - в Подмосковье, 196 - в Дагестане, 187 - в Свердловской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваСвердловская областьМосковская область (Подмосковье)
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