В России за сутки от COVID-19 выздоровели 5921 человек

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. За сутки после коронавируса в России выписано 5 921 человек, всего выписаны 76 130, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.
"За последние сутки выписано 5 921 человек... За весь период выписано 76 130", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве за сутки выписаны 2583 человека, 253 - в Подмосковье, 196 - в Дагестане, 187 - в Свердловской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.