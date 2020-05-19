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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T18:04
https://ria.ru/20200519/1571657797.html
Ученые в Китае считают, что их лекарство остановит пандемию COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571631215_0:308:3072:2036_1036x0_80_0_0_7c9dbbea69c20146ff34d8ddc4b4ec52.jpg
РИА Новости

Ученые в Китае считают, что их лекарство остановит пандемию COVID-19

10:28 19.05.2020 (обновлено: 18:04 19.05.2020)
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© AP Photo / Yan Linyun/Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
© AP Photo / Yan Linyun/
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ученые из китайской лаборатории разрабатывают новое лекарство против COVID-19 на основе антител, которое, по их мнению, сможет остановить пандемию новой коронавирусной инфекции, сообщает агентство Франс Пресс.
Исследователи ожидают, что разрабатываемое лекарство может не только сократить время выздоровления, но и обеспечить краткосрочный иммунитет.
Как заявил агентству директор центра передовых инноваций в области геномики Пекинского университета Санни Се, в препарате используются нейтрализующие антитела, которые его команда выделила из крови 60 выздоровевших пациентов. По его словам, сейчас этот препарат успешно применяется на стадии тестирования на животных.
"Когда мы вводили нейтрализующие антитела инфицированным мышам, через пять дней вирусная нагрузка снижалась в 2,5 тысячи раз", - отметил Санни Се. При этом, добавил он, если нейтрализующие антитела были введены животному до заражения, мышь оставалась здоровой.
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Санни Се отметил, что клинические испытания препарата будут проводиться в Австралии и других странах, он должен быть готов к использованию в этом году.
"Мы надеемся, что эти нейтрализующие антитела смогут стать специализированным лекарством, которое остановит пандемию", - заявил он.
Ранее компания Sorrento Therapeutics, базирующаяся в Калифорнии, также сообщила, что ее ученые обнаружили антитело, которое способно полностью блокировать коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Пекинский университетКитайВ мире
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