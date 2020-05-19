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2020-05-19T14:46
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Опубликовано изображение материала для маскировки вооружений под сугробы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571656280_1:0:950:534_1036x0_80_0_0_3ede7e89930faee4ecff8d27d7530efa.jpg
РИА Новости

Опубликовано изображение материала для маскировки вооружений под сугробы

10:26 19.05.2020 (обновлено: 14:46 19.05.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службой "Росэлектроники"Разработанный в России материал, маскирующий военную технику под сугробы
Разработанный в России материал, маскирующий военную технику под сугробы
© Фото предоставлено пресс-службой "Росэлектроники"
Разработанный в России материал, маскирующий военную технику под сугробы
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Появилось первое изображение изобретенного в России радиопоглощающего материала, маскирующего военную технику под снежный покров.
Фотография есть в распоряжении РИА Новости.
Как рассказали агентству в холдинге "Росэлектроника", материал разработало входящее в его состав предприятие ЦКБ РМ. Благодаря ему дальность обнаружения военной техники снижается в три-четыре раза. Коэффициент отражения материала составляет 0,5 процента, то есть он поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5 процента, так что отраженная волна не позволяет радару определить и распознать замаскированный объект.
Предприятие уже выпустило опытную партию материала, он готов к серийным поставкам.
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