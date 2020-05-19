Аксенов отметил динамику снижения числа заболевших коронавирусом

"Сегодня хорошие новости. У нас всего четверо заболевших. Притом что тестов сделано больше, чем обычно. За истекшие сутки сделано 1100 тестов. Динамика хорошая, не хочется забегать вперед, дай бог, чтобы такая динамика сохранилась", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.