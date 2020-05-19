Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T10:32
https://ria.ru/20200519/1571657607.html
Аксенов отметил динамику снижения числа заболевших коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172522_0:216:3136:1980_1036x0_80_0_0_928435b4c30689f13b56020087d272cf.jpg
РИА Новости

Аксенов отметил динамику снижения числа заболевших коронавирусом

10:25 19.05.2020 (обновлено: 10:32 19.05.2020)
382
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике наметилась хорошая динамика по снижению числа заболевших коронавирусом, притом что число проведение тестирования населения возросло.
По состоянию на 18 мая в республике было зарегистрировано 294 случая коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период 104 человека, умерли девять.
"Сегодня хорошие новости. У нас всего четверо заболевших. Притом что тестов сделано больше, чем обычно. За истекшие сутки сделано 1100 тестов. Динамика хорошая, не хочется забегать вперед, дай бог, чтобы такая динамика сохранилась", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.
По словам Аксенова, по последние сутки выздоровело девять человек, переболевших коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
200000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСергей Аксенов (политик)Общество
Рекомендуем
Медик у машины скорой помощи
На Чукотке зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов допустил ужесточение режима самоизоляции в Крыму
Врач в медицинской маске и халате в Симферополе
Число зараженных коронавирусом в Крыму приблизилось к 300
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
В Саратовской области умер 12-й пациент с коронавирусом
Медицинские работники
В России за сутки умерли 115 человек с коронавирусом
Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
МГУ 15 июня начнет прием документов на поступление от иностранцев
Машина скорой помощи
В Ивановской области умерли два пациента с коронавирусом
Тестирование на коронавирус
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом более 20 клиентов
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение
В Подмосковье выявили более 18 тысяч нарушений режима самоизоляции
Продажа сигарет
В Совфеде предложили ограничить продажу табака и алкоголя
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Собянин назвал число сдавших тесты на антитела к коронавирусу в Москве
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
В Москве еще 2583 пациента вылечились от коронавируса
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся 272 пациента с коронавирусом
Монеты номиналом один рубль
Американский бизнес спрогнозировал восстановление российской экономики
Покупательница в винно-водочном магазине
В Минздраве оценили идею поднять минимальный возраст продажи алкоголя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния