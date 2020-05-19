Аксенов отметил динамику снижения числа заболевших коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике наметилась хорошая динамика по снижению числа заболевших коронавирусом, притом что число проведение тестирования населения возросло.
По состоянию на 18 мая в республике было зарегистрировано 294 случая коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период 104 человека, умерли девять.
"Сегодня хорошие новости. У нас всего четверо заболевших. Притом что тестов сделано больше, чем обычно. За истекшие сутки сделано 1100 тестов. Динамика хорошая, не хочется забегать вперед, дай бог, чтобы такая динамика сохранилась", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.
По словам Аксенова, по последние сутки выздоровело девять человек, переболевших коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.