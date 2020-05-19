Медики первичного звена получат выплаты из бюджета Самарской области

САМАРА, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение о единовременной региональной выплате всем работникам скорой и первичного звена здравоохранения из-за повышенной нагрузки в период пандемии коронавируса, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

Ранее Азаров заявил, что все врачи скорой помощи, а также медсестры, фельдшеры и водители в Самарской области получат дополнительную единовременную региональную выплату.

"Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение о назначении единовременной региональной выплаты всем работникам скорой медицинской помощи, а также работникам первичного звена здравоохранения, в связи с повышенной нагрузкой и дополнительными рисками в период распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписано главой региона в понедельник, 18 мая", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, врачи "скорой" получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей, средний медицинский персонал – по 10 тысяч рублей, младший медицинский персонал и водители скорой — по 5 тысяч рублей.

Кроме того, единовременную региональную выплату получат сотрудники первичного звена здравоохранения. Врачам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, будет произведена выплата в размере 15 тысяч рублей, средний медперсонал получит по 7,5 тысячи рублей, младший медперсонал – по 5 тысяч рублей.

По информации пресс-службы, на выплаты, которые будут произведены на текущей неделе, направлено более 136,5 миллиона рублей из средств, которые регион получил за достижение показателей эффективности по итогам прошлого года. "Это выплата будет произведена в дополнение к мерам поддержки, оказанным на федеральном уровне благодаря решению президента страны Владимира Путина", - сказано в релизе.