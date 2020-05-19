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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T10:23
https://ria.ru/20200519/1571657416.html
Медики первичного звена получат выплаты из бюджета Самарской области
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564081709_0:226:2851:1830_1036x0_80_0_0_3a4faaa71b6beb101062e1b361ce4e60.jpg
РИА Новости

Медики первичного звена получат выплаты из бюджета Самарской области

10:23 19.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
САМАРА, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение о единовременной региональной выплате всем работникам скорой и первичного звена здравоохранения из-за повышенной нагрузки в период пандемии коронавируса, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
Ранее Азаров заявил, что все врачи скорой помощи, а также медсестры, фельдшеры и водители в Самарской области получат дополнительную единовременную региональную выплату.
"Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение о назначении единовременной региональной выплаты всем работникам скорой медицинской помощи, а также работникам первичного звена здравоохранения, в связи с повышенной нагрузкой и дополнительными рисками в период распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписано главой региона в понедельник, 18 мая", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, врачи "скорой" получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей, средний медицинский персонал – по 10 тысяч рублей, младший медицинский персонал и водители скорой — по 5 тысяч рублей.
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Кроме того, единовременную региональную выплату получат сотрудники первичного звена здравоохранения. Врачам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, будет произведена выплата в размере 15 тысяч рублей, средний медперсонал получит по 7,5 тысячи рублей, младший медперсонал – по 5 тысяч рублей.
По информации пресс-службы, на выплаты, которые будут произведены на текущей неделе, направлено более 136,5 миллиона рублей из средств, которые регион получил за достижение показателей эффективности по итогам прошлого года. "Это выплата будет произведена в дополнение к мерам поддержки, оказанным на федеральном уровне благодаря решению президента страны Владимира Путина", - сказано в релизе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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