Паслер: около 17 тысячам предпринимателей Оренбуржья требуется поддержка

ОРЕНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. В Оренбургской области около 17 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и порядка сорока тысяч их сотрудников работают в сферах, наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом, сказал РИА Новости губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
"В регионе 16 549 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и порядка сорока тысяч их сотрудников работают в сферах, наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом", - сообщил глава региона.
С 1 мая УФНС по Оренбургской области начало принимать заявки на финансовую помощь на сохранение занятости и оплату труда работников, уже подано около шести тысяч заявлений от оренбургских предпринимателей, общая сумма уже полученных выплат – 20 миллионов рублей.
Представитель пресс-службы правительства региона сообщил РИА Новости, что "более 21% поданных заявителей получили отказ, чаще всего по причине несоответствия расчетного счета, указанного в обращении, счету в базе налоговой. Исправив несоответствие, подать заявку можно повторно". Он отметил, что активно обращаются представители бизнеса за реструктуризацией уже имеющихся обязательств - принято около тысячи положительных решения на сумму порядка восьми миллиардов рублей.
Говоря о малом бизнесе региона, Паслер отметил, что "у малого бизнеса Оренбуржья действующих кредитов сегодня – на 38 миллиардов рублей. Доля реструктуризации внушительная, а в нынешней ситуации воспользоваться такой возможностью захочет любой предприниматель: главное, чтобы он понимал, на что может рассчитывать".
"Достаточно большой сектор экономики региона уже вернулся к работе. И сегодня экономические вопросы – вторые по актуальности после работы нашей сферы здравоохранения. От глав территорий зависит, воспользуются ли предприниматели новыми мерами поддержки. Мы обязаны сделать все, чтобы помочь бизнесу", - подчеркнул Паслер.
Возможность взять кредит на заработную плату под 0% в Оренбургской области сегодня предлагают сразу 11 банков. Только за последние три рабочих дня подано более ста пятидесяти заявок от предпринимателей Оренбуржья на общую сумму почти 200 миллионов рублей. Всего принято положительных решений на сумму в 1,015 миллиарда рублей.