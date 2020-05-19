Паслер: около 17 тысячам предпринимателей Оренбуржья требуется поддержка

ОРЕНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. В Оренбургской области около 17 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и порядка сорока тысяч их сотрудников работают в сферах, наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом, сказал РИА Новости губернатор Оренбургской области . В Оренбургской области около 17 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и порядка сорока тысяч их сотрудников работают в сферах, наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом, сказал РИА Новости губернатор Оренбургской области Денис Паслер

"В регионе 16 549 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и порядка сорока тысяч их сотрудников работают в сферах, наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом", - сообщил глава региона.

С 1 мая УФНС по Оренбургской области начало принимать заявки на финансовую помощь на сохранение занятости и оплату труда работников, уже подано около шести тысяч заявлений от оренбургских предпринимателей, общая сумма уже полученных выплат – 20 миллионов рублей.

Представитель пресс-службы правительства региона сообщил РИА Новости, что "более 21% поданных заявителей получили отказ, чаще всего по причине несоответствия расчетного счета, указанного в обращении, счету в базе налоговой. Исправив несоответствие, подать заявку можно повторно". Он отметил, что активно обращаются представители бизнеса за реструктуризацией уже имеющихся обязательств - принято около тысячи положительных решения на сумму порядка восьми миллиардов рублей.

Говоря о малом бизнесе региона, Паслер отметил, что "у малого бизнеса Оренбуржья действующих кредитов сегодня – на 38 миллиардов рублей. Доля реструктуризации внушительная, а в нынешней ситуации воспользоваться такой возможностью захочет любой предприниматель: главное, чтобы он понимал, на что может рассчитывать".

"Достаточно большой сектор экономики региона уже вернулся к работе. И сегодня экономические вопросы – вторые по актуальности после работы нашей сферы здравоохранения. От глав территорий зависит, воспользуются ли предприниматели новыми мерами поддержки. Мы обязаны сделать все, чтобы помочь бизнесу", - подчеркнул Паслер.