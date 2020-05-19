Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
2020-05-19T10:21
https://ria.ru/20200519/1571657232.html
Паслер: около 17 тысячам предпринимателей Оренбуржья требуется поддержка
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479896_0:131:1280:851_1036x0_80_0_0_568beedd37d213d4b4f2f0003f26f5a4.jpg
РИА Новости

Паслер: около 17 тысячам предпринимателей Оренбуржья требуется поддержка

10:21 19.05.2020
47
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
ОРЕНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. В Оренбургской области около 17 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и порядка сорока тысяч их сотрудников работают в сферах, наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом, сказал РИА Новости губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
"В регионе 16 549 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и порядка сорока тысяч их сотрудников работают в сферах, наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом", - сообщил глава региона.
С 1 мая УФНС по Оренбургской области начало принимать заявки на финансовую помощь на сохранение занятости и оплату труда работников, уже подано около шести тысяч заявлений от оренбургских предпринимателей, общая сумма уже полученных выплат – 20 миллионов рублей.
Города России. Оренбург
13 мая, 14:19Оренбургская область
Более 12 тысяч предпринимателей в Оренбуржье имеют право на господдержку
Представитель пресс-службы правительства региона сообщил РИА Новости, что "более 21% поданных заявителей получили отказ, чаще всего по причине несоответствия расчетного счета, указанного в обращении, счету в базе налоговой. Исправив несоответствие, подать заявку можно повторно". Он отметил, что активно обращаются представители бизнеса за реструктуризацией уже имеющихся обязательств - принято около тысячи положительных решения на сумму порядка восьми миллиардов рублей.
Говоря о малом бизнесе региона, Паслер отметил, что "у малого бизнеса Оренбуржья действующих кредитов сегодня – на 38 миллиардов рублей. Доля реструктуризации внушительная, а в нынешней ситуации воспользоваться такой возможностью захочет любой предприниматель: главное, чтобы он понимал, на что может рассчитывать".
"Достаточно большой сектор экономики региона уже вернулся к работе. И сегодня экономические вопросы – вторые по актуальности после работы нашей сферы здравоохранения. От глав территорий зависит, воспользуются ли предприниматели новыми мерами поддержки. Мы обязаны сделать все, чтобы помочь бизнесу", - подчеркнул Паслер.
Сбор урожая
18 мая, 15:34Оренбургская область
Аграрии в Оренбургской области получат более 3 млрд рублей господдержки
Возможность взять кредит на заработную плату под 0% в Оренбургской области сегодня предлагают сразу 11 банков. Только за последние три рабочих дня подано более ста пятидесяти заявок от предпринимателей Оренбуржья на общую сумму почти 200 миллионов рублей. Всего принято положительных решений на сумму в 1,015 миллиарда рублей.
100000
Обсудить 0
Оренбургская областьДенис Паслер
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии
Наталья Поклонская
СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
Пожилой мужчина
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
Фитнес-браслет
Эксперт рассказал, насколько точны показания фитнес-браслетов
Полевой мобильный госпиталь в Красноярском крае, установленный военнослужащими Центрального военного округа. Скриншот видео
В Красноярском крае развернули мобильный госпиталь на сто коек
Трансляция церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве
"Фактор Зеленского". Почему России больше не ставят его в пример
Самолет в небе
В AmCham рассказали о слухах о возобновлении авиарейсов между РФ и США
Медицинский работник
В Москве выявили 3545 случаев заражения коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин
Путин обратился к российским евреям в День спасения и освобождения
Сейсмограф. Архивное фото
У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,8
Участники экспедиции смотрят на пролив Фриза и остров Итуруп южной группы Большой гряды Курильских островов
МИД Японии вернул в доклад формулировку о принадлежности Южных Курил
Пленарное заседание Госдумы РФ
Сенатор прокомментировал предложение Жириновского ликвидировать Совфед
Наталья Поклонская
Поклонская назвала журналиста Гордона "спецагентом" СБУ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
Минтруд разберется, есть ли проблемы с оформлением больничных листов
Аппарат для искусственной вентиляции легких
Аппараты ИВЛ доставят из США в Россию военными самолетами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния