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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T10:33
https://ria.ru/20200519/1571657065.html
На Чукотке зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

На Чукотке зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

10:18 19.05.2020 (обновлено: 10:33 19.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Первая смерть пациента с коронавирусом зафиксирована на Чукотке, мужчине было 62 года, сообщается в Instagram-аккаунте губернатора региона Романа Копина.
"Пришла печальная новость из больницы Угольных Копей. Умер пациент с COVID-19 из села Лаврентия. Ему было 62 года. Искренне соболезную родным и близким", - написал Копин.
Всего на Чукотке зафиксированы 56 случаев коронавируса, выздоровели 23 человека. Ограничительные меры по коронавирусу в регионе продлены до 31 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.р
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЧукоткаОбщество
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