На Чукотке зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Первая смерть пациента с коронавирусом зафиксирована на Чукотке, мужчине было 62 года, сообщается в Instagram-аккаунте губернатора региона Романа Копина.
"Пришла печальная новость из больницы Угольных Копей. Умер пациент с COVID-19 из села Лаврентия. Ему было 62 года. Искренне соболезную родным и близким", - написал Копин.
Всего на Чукотке зафиксированы 56 случаев коронавируса, выздоровели 23 человека. Ограничительные меры по коронавирусу в регионе продлены до 31 мая.
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