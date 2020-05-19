Республика Алтай разработает меры для постепенного открытия турбаз

НОВОСИБИРСК, 19 мая — РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил разработать пакет мер, при соблюдении которых можно будет постепенно возобновить работу закрытых из-за коронавируса туристических баз.

На совещании с представителями туротрасли руководитель республики напомнил, что в регионе в условиях распространения коронавируса введен режим повышенной готовности. До 1 июня приостановлено бронирование, прием и размещение туристов в гостиницах, на турбазах. Между тем, в этом секторе работают 8,5 тысячи человек — 10 процентов от общей численности занятых в экономике региона.

"Сейчас у вас сложный период, доходов за апрель-май, по сути, не было. Знаю, что вы ждете открытия турсезона, уже начали подготовку, принимаете заявки. Но подчеркну, что прием туристов будет зависеть исключительно от развития эпидемиологической ситуации. Пока мы видим, что новые заболевшие появляются каждый день, и пик заболеваемости еще не пройден. Самое важное – это сохранение здоровья наших граждан", – привели в республиканском правительстве слова Хорохордина.

Он напомнил, что в республике проживает около 218 тысяч человек, при этом в год регион обычно посещает более двух миллионов туристов. В июне обычно приехжают порядка 300 тысяч гостей. Однако, учитывая отсутствие доступа на зарубежные курорты, это число может увеличиться, считает глава региона.

На совещании председатель Ассоциации алтайских туроператоров Татьяна Зяблицкая сообщила, что все турбазы ждут возможности открыться и начать работать. Им постоянно поступают звонки, люди интересуются, когда можно приехать на отдых. По ее словам, туроператоры находятся в сложной ситуации и средств не хватает даже на минимальную подготовку к работе.