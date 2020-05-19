Фонд "Ташир" подарил Армянской церкви коллекцию из шести тысяч книг

ЕРЕВАН, 19 мая - РИА Новости. Благотворительный фонд "Ташир" российского предпринимателя Самвела Карапетяна подарил уникальную коллекцию из 6 тысяч книг духовному центру Армянской апостольской церкви - Первопрестольному Св. Эчмиадзину, сообщается в понедельник на сайте фонда.

"Фонд "Ташир" передал в дар Первопрестольному Святому Эчмиадзину уникальную литературную коллекцию - около 6 тысяч книг, которая в ближайшее время будет доступна посетителям научно-исследовательского института древних рукописей "Матенадаран имени Ваче и Тамар Манукян", - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что "коллекция особенно ценна важными публикациями на иностранных языках по арменоведению, историографии, истории, библиографии, различными армянскими и иностранными словарями, энциклопедиями, а также полными коллекциями ряда важных периодических изданий".

По данным фонда, это редкие публикации, "в сборник включены почти все армянские исторические произведения, причем в виде первых, лучших научных публикаций, а также важнейшие исторические исследования".

"У армянского народа особое отношение к пожертвованию книг, благодаря чему, прежде всего, оживает рукопись, а затем печатная книга, которая публикуется и становится доступной каждому. Сегодня традиция дарить книгу особенно важна для молодого поколения с точки зрения поощрения чтения книг в целом", - процитировали в фонде слова директор хранилища рукописей и издательства Св. Эчмиадзина Арарата Погосяна.

Фонд "Ташир" учрежден в 2000 году по инициативе президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. Заявленные цели фонда - благотворительная и спонсорская деятельность "на благо процветания России и Армении".