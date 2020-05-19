Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-19T10:41
https://ria.ru/20200519/1571657018.html
Фонд "Ташир" подарил Армянской церкви коллекцию из шести тысяч книг
https://cdn24.img.ria.ru/images/156085/42/1560854257_0:0:1500:844_1036x0_80_0_0_fcc873b2861efc431dd0a87bc1af45af.jpg
РИА Новости

Фонд "Ташир" подарил Армянской церкви коллекцию из шести тысяч книг

10:18 19.05.2020 (обновлено: 10:41 19.05.2020)
281
© РИА Новости / Евгений СамаринКнижные полки в библиотеке
Книжные полки в библиотеке
© РИА Новости / Евгений Самарин
ЕРЕВАН, 19 мая - РИА Новости. Благотворительный фонд "Ташир" российского предпринимателя Самвела Карапетяна подарил уникальную коллекцию из 6 тысяч книг духовному центру Армянской апостольской церкви - Первопрестольному Св. Эчмиадзину, сообщается в понедельник на сайте фонда.
"Фонд "Ташир" передал в дар Первопрестольному Святому Эчмиадзину уникальную литературную коллекцию - около 6 тысяч книг, которая в ближайшее время будет доступна посетителям научно-исследовательского института древних рукописей "Матенадаран имени Ваче и Тамар Манукян", - говорится в сообщении.
Там же отмечается, что "коллекция особенно ценна важными публикациями на иностранных языках по арменоведению, историографии, истории, библиографии, различными армянскими и иностранными словарями, энциклопедиями, а также полными коллекциями ряда важных периодических изданий".
По данным фонда, это редкие публикации, "в сборник включены почти все армянские исторические произведения, причем в виде первых, лучших научных публикаций, а также важнейшие исторические исследования".
"У армянского народа особое отношение к пожертвованию книг, благодаря чему, прежде всего, оживает рукопись, а затем печатная книга, которая публикуется и становится доступной каждому. Сегодня традиция дарить книгу особенно важна для молодого поколения с точки зрения поощрения чтения книг в целом", - процитировали в фонде слова директор хранилища рукописей и издательства Св. Эчмиадзина Арарата Погосяна.
Фонд "Ташир" учрежден в 2000 году по инициативе президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. Заявленные цели фонда - благотворительная и спонсорская деятельность "на благо процветания России и Армении".
Фонд участвует в строительстве, реконструкции зданий и сооружений социального, культурного и исторического значения, благоустраивает города, его усилиями возводятся школы, детские сады и другие специализированные и образовательные центры. Кроме того, благотворительный фонд "Ташир" поддерживает проекты в области просвещения и искусства, сохранения и восстановления духовного и исторического наследия, строительства и реконструкцию храмов.
Награждение лауреатов Патриаршей литературной премии. Архивное фото
22 апреля, 20:34Религия и мировоззрение
Патриаршую литературную премию не будут вручать в 2020 году
500000
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеТаширАрмения
Рекомендуем
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Далай-лама поблагодарил медиков и монахов за работу и молитвы
Роберт Кочарян
Адвокат рассказал о прошедшей операции у экс-главы Армении Кочаряна
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
Муфтий Гайнутдин призвал мусульман праздновать Ураза-байрам дома
Медик у машины скорой помощи
На Чукотке зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседани ВЕЭС в режиме видеоконференции
Формулу газовых тарифов в ЕАЭС не принимают Ереван и Минск, заявил Путин
Монеты номиналом один рубль
Американский бизнес спрогнозировал восстановление российской экономики
Президент РФ Владимир Путин
Путин обратился к российским евреям в День спасения и освобождения
Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
МГУ 15 июня начнет прием документов на поступление от иностранцев
Отец Галлахер (справа) возле пятой остановки Via Dolorosa
Адвокат рассказал об изменениях для посещающих Святую землю паломников
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
В Ереване с 20 мая откроются детские сады
Сенатор Олег Морозов
В Совфеде прокомментировали включение Курил в состав Японии дипломатами
Медицинские работники
В РПЦ призвали переболевших COVID-19 сдавать кровь
Самолет Airbus A320
Минкомсвязь сообщила о переносе двух вывозных рейсов из Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер Армении заявил о необходимости общего рынка газа в ЕАЭС
Богослужение в Киево-Печерской лавре
Кабмин Украины разрешит работу метро, детсадов и проведение богослужений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния