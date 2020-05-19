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2020-05-19T10:57
https://ria.ru/20200519/1571656944.html
Суд арестовал активы экс-главы банка "Образование" Миракова
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РИА Новости

Суд арестовал активы экс-главы банка "Образование" Миракова

10:16 19.05.2020 (обновлено: 10:57 19.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания суда
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания суда
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания суда. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по ходатайству Агентства по страхованию вкладов (АСВ) наложил арест на имущество Александра Миракова, бывшего председателя правления и совладельца акционерного коммерческого инновационного банка "Образование", в пределах суммы 18,5 миллиарда рублей.
Как передает корреспондент РИА Новости из суда, данная обеспечительная мера принята в рамках обособленного спора о привлечении Миракова к субсидиарной ответственности по долгам подконтрольной кредитной организации. Рассмотрение этого вопроса по существу ранее было назначено на 25 июня.
Лицензию у банка "Образование" Центробанк отобрал в апреле 2017 года. Регулятор выявил недобросовестные действия руководства и собственников банка, выражавшиеся, в частности, в выводе активов, и усмотрел в действиях руководителей банка признаки его преднамеренного банкротства.
Введенная в банк временная администрация столкнулась с фактами воспрепятствования своей деятельности. Как сообщал ЦБ РФ, бывшее руководство "Образования" не передало временной администрации электронную базу данных об операциях банка, а также кредитные досье заемщиков - юридических лиц на общую сумму 23,8 миллиарда рублей.
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Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка финансовых операциях, имеющих признаки преступлений, была направлена регулятором в Генпрокуратуру РФ, МВД и СКР. О возбуждении уголовных дел потом не сообщалось.
Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом в июне 2017 года. Временная администрация тогда оценивала активы банка в 2,5 миллиарда рублей, а обязательства - в 21,7 миллиарда. Таким образом, "дыра" в капитале банка составляла 19,2 миллиарда рублей. Конкурсным управляющим банка было утверждено АСВ. По данным ЦБ, по величине активов банк на 1 апреля 2017 года занимал 118-е место в банковской системе РФ.
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