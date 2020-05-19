Суд арестовал активы экс-главы банка "Образование" Миракова

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Арбитражный суд Москвы по ходатайству Агентства по страхованию вкладов ( АСВ ) наложил арест на имущество Александра Миракова, бывшего председателя правления и совладельца акционерного коммерческого инновационного банка "Образование", в пределах суммы 18,5 миллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА Новости из суда, данная обеспечительная мера принята в рамках обособленного спора о привлечении Миракова к субсидиарной ответственности по долгам подконтрольной кредитной организации. Рассмотрение этого вопроса по существу ранее было назначено на 25 июня.

Лицензию у банка "Образование" Центробанк отобрал в апреле 2017 года. Регулятор выявил недобросовестные действия руководства и собственников банка, выражавшиеся, в частности, в выводе активов, и усмотрел в действиях руководителей банка признаки его преднамеренного банкротства.

Введенная в банк временная администрация столкнулась с фактами воспрепятствования своей деятельности. Как сообщал ЦБ РФ, бывшее руководство "Образования" не передало временной администрации электронную базу данных об операциях банка, а также кредитные досье заемщиков - юридических лиц на общую сумму 23,8 миллиарда рублей.

Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка финансовых операциях, имеющих признаки преступлений, была направлена регулятором в Генпрокуратуру РФ, МВД и СКР. О возбуждении уголовных дел потом не сообщалось.