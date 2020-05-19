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Оренбургская область
Оренбургская область
2020-05-19T10:15
https://ria.ru/20200519/1571656887.html
Власти Оренбуржья выделят 300 млн рублей на трудоустройство безработных
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РИА Новости

Власти Оренбуржья выделят 300 млн рублей на трудоустройство безработных

10:16 19.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ОРЕНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Власти Оренбуржья выделят из бюджета 300 миллионов рублей для работодателей, которые трудоустроят на своих предприятиях безработных, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Из регионального бюджета будут выделены триста миллионов рублей для работодателей, которые на своих предприятиях трудоустроят безработных оренбуржцев. Новая мера поддержки коснется порядка четырех тысяч человек", - говорится в сообщили в пресс-службы.
Представитель пресс-службы региона отметил, что "каждый месяц в течение полугода на одного трудоустроенного сотрудника работодатель сможет получить 18 тысяч рублей субсидий из регионального бюджета, но при этом зарплата работника должна быть не менее МРОТ, а трудоустроить его необходимо на срок не менее одного года".
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"Это дополнительная региональная мера поддержки бизнеса, экономики и людей, которые потеряли работу. Мы планируем направить на это 300 миллионов рублей из регионального бюджета. Новая мера поддержки коснется порядка четырех тысяч оренбуржцев, которые ищут работу. Задача глав территорий – оценить возможности и максимально отработать с предприятиями все вопросы, чтобы вложенные средства принесли отдачу для экономики региона, помогли людям трудоустроиться и получать заработную плату", - цитируют в пресс-службе слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.
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Оренбургская областьДенис Паслер
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