Власти Оренбуржья выделят 300 млн рублей на трудоустройство безработных

"Из регионального бюджета будут выделены триста миллионов рублей для работодателей, которые на своих предприятиях трудоустроят безработных оренбуржцев. Новая мера поддержки коснется порядка четырех тысяч человек", - говорится в сообщили в пресс-службы.

Представитель пресс-службы региона отметил, что "каждый месяц в течение полугода на одного трудоустроенного сотрудника работодатель сможет получить 18 тысяч рублей субсидий из регионального бюджета, но при этом зарплата работника должна быть не менее МРОТ, а трудоустроить его необходимо на срок не менее одного года".