Власти Оренбуржья выделят 300 млн рублей на трудоустройство безработных

ОРЕНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Власти Оренбуржья выделят из бюджета 300 миллионов рублей для работодателей, которые трудоустроят на своих предприятиях безработных, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Из регионального бюджета будут выделены триста миллионов рублей для работодателей, которые на своих предприятиях трудоустроят безработных оренбуржцев. Новая мера поддержки коснется порядка четырех тысяч человек", - говорится в сообщили в пресс-службы.
Представитель пресс-службы региона отметил, что "каждый месяц в течение полугода на одного трудоустроенного сотрудника работодатель сможет получить 18 тысяч рублей субсидий из регионального бюджета, но при этом зарплата работника должна быть не менее МРОТ, а трудоустроить его необходимо на срок не менее одного года".
"Это дополнительная региональная мера поддержки бизнеса, экономики и людей, которые потеряли работу. Мы планируем направить на это 300 миллионов рублей из регионального бюджета. Новая мера поддержки коснется порядка четырех тысяч оренбуржцев, которые ищут работу. Задача глав территорий – оценить возможности и максимально отработать с предприятиями все вопросы, чтобы вложенные средства принесли отдачу для экономики региона, помогли людям трудоустроиться и получать заработную плату", - цитируют в пресс-службе слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.