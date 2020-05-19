Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-19T10:22
https://ria.ru/20200519/1571656716.html
Путин обратился к российским евреям в День спасения и освобождения
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571618637_187:563:2826:2047_1036x0_80_0_0_2c7c33693d4ed4467c42919bffa99291.jpg
РИА Новости

Путин обратился к российским евреям в День спасения и освобождения

10:14 19.05.2020 (обновлено: 10:22 19.05.2020)
7333
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с Днем спасения и освобождения, отметив, что празднование 26 Ияра служит патриотическому воспитанию молодежи, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Торжественные мероприятия 19 мая в честь Дня спасения и освобождения, или Дня Победы по иудейскому календарю, в России и мире состоятся, как и в предыдущие годы, 26 ияра (в этом году выпадает на 19 мая). Именно 26-е число иудейского месяца ияра совпадает с 9 мая 1945 года.
"Отрадно, что с каждым годом 26 Ияра объединяет всё больше представителей еврейских общин как в нашей стране, так и за её пределами, служит патриотическому воспитанию молодёжи. Убеждён, что и мы, и будущие поколения должны бережно хранить историческую правду о минувшей войне, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, расизму, ксенофобии", - говорится в сообщении.
Александр Борода выступает на мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, приуроченном к Международному дню памяти жертв Холокоста
9 мая, 13:54Религия и мировоззрение
Раввин: в Великую Отечественную победили те, кто сохранил человечность
Президент подчеркнул, что это один из важнейших праздников в еврейском религиозном календаре. А в этом юбилейном году он наполнен особым смыслом.
"75 лет назад отгремели залпы орудий, и закончилась самая жестокая война XX столетия. Как и День Великой Победы, День спасения и освобождения – дань памяти беспримерному подвигу солдат и офицеров Красной Армии и армий стран-союзниц, сокрушивших нацизм, избавивших еврейский и другие народы от тотального истребления", - добавляется в сообщении.
Заключенные за колючей проволокой в концентрационном лагере Освенцим
27 января, 08:00
Ад рукотворный. Что увидели красноармейцы, освободив лагерь Освенцим
20111118
Обсудить 2
Религия и мировоззрениеРелигияевреиДень ПобедыНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
РИА.Lab. Платформа иммерсивной журналистики
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полицейские нашли мать задушенного в Коломне ребенка
Полевой мобильный госпиталь в Красноярском крае, установленный военнослужащими Центрального военного округа. Скриншот видео
В Красноярском крае развернули мобильный госпиталь на сто коек
Крым. Гурзуф. Вид на пляж
К 27 мая власти Крыма сообщат об особенностях работы курортов летом
Трансляция церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве
"Фактор Зеленского". Почему России больше не ставят его в пример
Аппарат для искусственной вентиляции легких
Аппараты ИВЛ доставят из США в Россию военными самолетами
Кадр из фильма Спутник
Фильм "Спутник" выйдет в прокат в США, Великобритании и Австралии
Путин рекомендовал яснее прописывать порядок выплат врачам
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Медицинский работник
В Москве выявили 3545 случаев заражения коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский выступил за перезагрузку экономической сферы внешней политики
Стоп-кадр видео с участием Дмитрия Красилова и Полины Гагариной
Полина Гагарина перетанцевала Пухляша из клипа Little big
Президент США Дональд Трамп
Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии
Наталья Поклонская
Поклонская назвала журналиста Гордона "спецагентом" СБУ
Медицинская сестра делает укол ребенку в детской поликлинике
Прививка БЦЖ не защищает от коронавируса, считают ученые
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния