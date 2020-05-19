Путин обратился к российским евреям в День спасения и освобождения

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с Днем спасения и освобождения, отметив, что празднование 26 Ияра служит патриотическому воспитанию молодежи, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Торжественные мероприятия 19 мая в честь Дня спасения и освобождения, или Дня Победы по иудейскому календарю, в России и мире состоятся, как и в предыдущие годы, 26 ияра (в этом году выпадает на 19 мая). Именно 26-е число иудейского месяца ияра совпадает с 9 мая 1945 года.

"Отрадно, что с каждым годом 26 Ияра объединяет всё больше представителей еврейских общин как в нашей стране, так и за её пределами, служит патриотическому воспитанию молодёжи. Убеждён, что и мы, и будущие поколения должны бережно хранить историческую правду о минувшей войне, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, расизму, ксенофобии", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что это один из важнейших праздников в еврейском религиозном календаре. А в этом юбилейном году он наполнен особым смыслом.