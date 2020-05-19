МГУ 15 июня начнет прием документов на поступление от иностранцев

Как напомнили в вузе, 31 мая в МГУ состоится виртуальный День открытых дверей для иностранных абитуриентов. Посетители смогут дистанционно подключиться к трансляции, где ректор МГУ расскажет об истории, настоящем и будущем Московского университета, деканы и представители приёмных комиссий факультетов ответят на вопросы об особенностях приёма иностранцев в 2020 году в режиме реального времени.