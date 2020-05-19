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2020-05-19T11:02
https://ria.ru/20200519/1571656460.html
МГУ 15 июня начнет прием документов на поступление от иностранцев
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РИА Новости

МГУ 15 июня начнет прием документов на поступление от иностранцев

10:10 19.05.2020 (обновлено: 11:02 19.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновВид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова начнет прием документов от желающих поступить иностранцев 15 июня, сообщает пресс-служба университета.
"Прием документов на первый курс для иностранных граждан начинается с 15 июня 2020 года. Все вступительные испытания будут проведены исключительно в дистанционном формате... Год от года МГУ демонстрирует устойчивый рост числа поступивших иностранных студентов, в прошлом году этот рост составил около 15%. При этом на первый курс в 2019 году поступило около 2,7 тысячи обучающихся – иностранных граждан. В 2020 году мы также ожидаем около трех тысяч новых обучающихся – иностранных граждан", - приводит пресс-служба слова ректора университета Виктора Садовничего.
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Как напомнили в вузе, 31 мая в МГУ состоится виртуальный День открытых дверей для иностранных абитуриентов. Посетители смогут дистанционно подключиться к трансляции, где ректор МГУ расскажет об истории, настоящем и будущем Московского университета, деканы и представители приёмных комиссий факультетов ответят на вопросы об особенностях приёма иностранцев в 2020 году в режиме реального времени.
Для проведения виртуального Дня открытых дверей будет открыт специальный портал, доступный на русском, английском и китайском языках. Абитуриенты смогут увидеть изнутри научные лаборатории, учебные корпуса, спортивные объекты и читальные залы библиотек Московского университета в режиме панорам.
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РоссияОбщество
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