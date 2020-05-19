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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T10:11
https://ria.ru/20200519/1571656429.html
В Армении выявили 218 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569197619_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_a4a1aefd734afed8910ece03596025cd.jpg
РИА Новости

В Армении выявили 218 новых случаев заражения коронавирусом

10:11 19.05.2020
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСитуация в Армении в связи с коронавирусом
Ситуация в Армении в связи с коронавирусом
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Ситуация в Армении в связи с коронавирусом. Архивное фото
ЕРЕВАН, 19 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 218 и достигло 5041, еще три человека скончались, сообщается во вторник на сайте минздрава.
В понедельник власти республики сообщали о 4823 подтвержденных случаях и 61 летальном исходе. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
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"В Армении подтвержден 5041 случай коронавируса. Излечились 2164 пациента. Скончались 64 человека", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 2788 пациентов, проведен 43041 тест, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАрменияВ мире
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