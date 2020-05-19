В Челябинске студент организовал изготовление автоматов для продажи

По данным полиции, в Челябинске обвиняемые под руководством ранее судимого 21-летнего студента местного колледжа незаконно изготавливали и сбывали огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Так, двое из обвиняемых, имея навыки токарной и сварочной работы, изготавливали основные части огнестрельного оружия в гаражных боксах, изменяя конструктивные особенности макетов охолощенных автоматов и пистолетов для дальнейшего использования как боевого оружия, а четвертый участник искал покупателей для сбыта оружия и боеприпасов. Полученные после продажи денежные средства делились между фигурантами.