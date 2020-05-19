В Челябинске студент организовал изготовление автоматов для продажи

ЧЕЛЯБИНСК, 19 мая – РИА Новости. Студент колледжа в Челябинске и еще трое местных жителей обвиняются в изготовлении огнестрельного оружия и боеприпасов, полицией изъяты автоматы Калашникова, пистолеты и более 800 боеприпасов, уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным полиции, в Челябинске обвиняемые под руководством ранее судимого 21-летнего студента местного колледжа незаконно изготавливали и сбывали огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Так, двое из обвиняемых, имея навыки токарной и сварочной работы, изготавливали основные части огнестрельного оружия в гаражных боксах, изменяя конструктивные особенности макетов охолощенных автоматов и пистолетов для дальнейшего использования как боевого оружия, а четвертый участник искал покупателей для сбыта оружия и боеприпасов. Полученные после продажи денежные средства делились между фигурантами.
Сотрудниками областного главка МВД из незаконного оборота изъято, в том числе сбытое, огнестрельное оружие: 3 автомата Калашникова, 11 пистолетов системы Макарова, основные части оружия, а также более 800 боеприпасов различного калибра, поясняет ГУМВД.
"Следственной частью главного следственного управления ГУМВД России по Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении четырех граждан - 1964, 1974, 1981 и 1999 годов рождения, действовавших организованной группой и совершивших более 20 эпизодов противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
Обвиняемым, согласно максимальной санкции части 3 статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), грозит лишение свободы на срок до восьми лет, поясняется в сообщении.