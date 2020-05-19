В ДНР заявили о повреждении ЛЭП из-за обстрела со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские силовики во вторник обстреляли пригород подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, повреждена линия электропередачи, обесточены четыре трансформаторные подстанции, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 04.20 вооруженные формирования Украины вели огонь по направлению Озеряновка с применением запрещенных Минскими соглашениями 120-миллиметровых минометов. В результате обстрела перебита линия электропередачи. На данный момент четыре трансформаторные подстанции в Озеряновке обесточены", - сообщил представитель ведомства.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Вчера, 08:05ЛНР заявила о трех обстрелах силовиками за сутки