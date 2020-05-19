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2020-05-19T10:06
https://ria.ru/20200519/1571655937.html
В ДНР заявили о повреждении ЛЭП из-за обстрела со стороны ВСУ
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РИА Новости

В ДНР заявили о повреждении ЛЭП из-за обстрела со стороны ВСУ

10:06 19.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоенные в ДНР
Военные в ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военные в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские силовики во вторник обстреляли пригород подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, повреждена линия электропередачи, обесточены четыре трансформаторные подстанции, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 04.20 вооруженные формирования Украины вели огонь по направлению Озеряновка с применением запрещенных Минскими соглашениями 120-миллиметровых минометов. В результате обстрела перебита линия электропередачи. На данный момент четыре трансформаторные подстанции в Озеряновке обесточены", - сообщил представитель ведомства.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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