Американский бизнес спрогнозировал восстановление российской экономики

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Американский бизнес в России рассматривает несколько сценариев восстановления экономики РФ от последствий распространения коронавируса, в базовом оно произойдет к октябрю, рассказал РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (Алексис Родзянко. Американский бизнес в России рассматривает несколько сценариев восстановления экономики РФ от последствий распространения коронавируса, в базовом оно произойдет к октябрю, рассказал РИА Новости глава Американской торговой палаты в России ( AmCham

"Мы как палата - отражение бизнес-сообщества, и у нас есть два сценария развития ситуации, даже два с половиной", - сказал он, отвечая на вопрос, когда бизнес ожидает восстановления экономики после пандемии.

"Наш основной сценарий говорит, что дела вернутся к более-менее нормальному состоянию к октябрю, то есть к четвертому кварталу. Естественно, это произойдет с потерями с точки зрения действующих компаний, с потерями с точки зрения финансов и с точки зрения рабочих мест", - отметил Родзянко.

Согласно самому оптимистичному сценарию, компании вернутся к более-менее нормальной работе в июле. "Самый пессимистичный – что это произойдет только к январю. Вот этот январский сценарий - просто ужасный. Лучше о нем не думать, мне кажется, потому что никакая экономика не выдержит такого сценария", - считает собеседник агентства.