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Американский бизнес спрогнозировал восстановление российской экономики
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РИА Новости

Американский бизнес спрогнозировал восстановление российской экономики

10:06 19.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Американский бизнес в России рассматривает несколько сценариев восстановления экономики РФ от последствий распространения коронавируса, в базовом оно произойдет к октябрю, рассказал РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
"Мы как палата - отражение бизнес-сообщества, и у нас есть два сценария развития ситуации, даже два с половиной", - сказал он, отвечая на вопрос, когда бизнес ожидает восстановления экономики после пандемии.
"Наш основной сценарий говорит, что дела вернутся к более-менее нормальному состоянию к октябрю, то есть к четвертому кварталу. Естественно, это произойдет с потерями с точки зрения действующих компаний, с потерями с точки зрения финансов и с точки зрения рабочих мест", - отметил Родзянко.
Согласно самому оптимистичному сценарию, компании вернутся к более-менее нормальной работе в июле. "Самый пессимистичный – что это произойдет только к январю. Вот этот январский сценарий - просто ужасный. Лучше о нем не думать, мне кажется, потому что никакая экономика не выдержит такого сценария", - считает собеседник агентства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииAmChamАлексис РодзянкоЭкономика
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