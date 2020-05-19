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2020-05-19T10:02
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Глава минздрава Израиля отменил маски в школах и на улицах из-за жары
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РИА Новости

Глава минздрава Израиля отменил маски в школах и на улицах из-за жары

10:02 19.05.2020
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкЛюди в масках на улице Тель-Авива
Люди в масках на улице Тель-Авива
© РИА Новости / Амит Шааль
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая - РИА Новости. Новый глава министерства здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн отменил приказ об обязательном ношении масок на улицах и в школах из-за экстремально высоких температур, установившихся в стране в последние дни.

"К защите от коронавируса нужно относиться серьезно. Но волна жары может быть опасна сама по себе. На основе рекомендаций специалистов я поручил генеральному директору минздрава подписать разрешение на нахождение без масок в школьных классах и в общественных местах", - написал Эдельштейн в своем Twitter.

Согласно новому распоряжению минздрава, разрешено находиться без масок на улицах и на территориях школ, а также в помещениях, не оборудованных кондиционером. Решение было принято после того, как в понедельник ассоциация педиатров Израиля направила письмо руководству минздрава с требованием отменить ношение масок школьниками при жаркой погоде. В письме отмечалось, что эффективность использования масок детьми не доказана, а в жаркую погоду ношение масок может причинить вред здоровью детей.
Разрешение пока будет действовать до 26 мая. В Израиле в последние дни установилась экстремально жаркая погода, в большинстве районов страны дневные температуры превышают 40 градусов по Цельсию.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Юлий ЭдельштейнИзраильВ мире
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