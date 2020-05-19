Глава минздрава Израиля отменил маски в школах и на улицах из-за жары

"К защите от коронавируса нужно относиться серьезно. Но волна жары может быть опасна сама по себе. На основе рекомендаций специалистов я поручил генеральному директору минздрава подписать разрешение на нахождение без масок в школьных классах и в общественных местах", - написал Эдельштейн в своем Twitter .

Согласно новому распоряжению минздрава, разрешено находиться без масок на улицах и на территориях школ, а также в помещениях, не оборудованных кондиционером. Решение было принято после того, как в понедельник ассоциация педиатров Израиля направила письмо руководству минздрава с требованием отменить ношение масок школьниками при жаркой погоде. В письме отмечалось, что эффективность использования масок детьми не доказана, а в жаркую погоду ношение масок может причинить вред здоровью детей.