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2020-05-19T15:21
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Синоптики рассказали, когда в Москву придет летняя погода
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РИА Новости

Синоптики рассказали, когда в Москву придет летняя погода

10:01 19.05.2020 (обновлено: 15:21 19.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичВысотка на Котельнической набережной
Высотка на Котельнической набережной
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. С начала следующей недели жителей российской столицы ожидает температурный перелом, после которого погода вернется к климатической норме, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Мерзнем мы только эту неделю, пока остаемся в параметрах апрельского климата. С понедельника происходит перелом, мы возвращаемся в климатическую норму мая, когда ночью будет плюс три-восемь, а днем уже можно рассчитывать на 15-20", — рассказал синоптик.

По его словам, основной этап смены температур произойдет после 26 мая.
"Последняя пятидневка мая ознаменуется приходом лета, в смысле по температуре, когда ночная температура будет плюс семь-двенадцать, а дневная — выше 20. То есть 26 мая мы выходим на плюс 20, а дальше с каждым днем все больше, до 25, а может, и выше. Так что лето придет уже на следующей неделе", — сказал Тишковец.
Собеседник агентства отметил, что к концу месяца ожидается много солнечных дней без осадков и с южным ветром.
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