Синоптики рассказали, когда в Москву придет летняя погода

"Мерзнем мы только эту неделю, пока остаемся в параметрах апрельского климата. С понедельника происходит перелом, мы возвращаемся в климатическую норму мая, когда ночью будет плюс три-восемь, а днем уже можно рассчитывать на 15-20", — рассказал синоптик.

"Последняя пятидневка мая ознаменуется приходом лета, в смысле по температуре, когда ночная температура будет плюс семь-двенадцать, а дневная — выше 20. То есть 26 мая мы выходим на плюс 20, а дальше с каждым днем все больше, до 25, а может, и выше. Так что лето придет уже на следующей неделе", — сказал Тишковец.